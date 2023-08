Condamnée pour outrage au tribunal le 27 juillet dernier, Josée Gaudet, une ex-dentiste de Terrebonne, écope d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept jours consécutifs «sans sursis ni remise de peine», selon une décision du 7 août dernier du juge Pierre Nollet de la Cour supérieure du Québec.

L’outrage au tribunal découle du fait que la dame n’était pas présente à sa clinique en mai dernier alors qu’un huissier devait récupérer tous ses instruments liés à son métier, et ce, sur l’ordre d’un juge.



Radiée par l’Ordre des dentistes du Québec, Mme Gaudet «continuait d’offrir des soins dentaires pour lesquels elle ne possède plus d’assurance professionnelle», stipule-t-on dans la décision judiciaire.

«Elle était également absente à son procès et lors de la déclaration de culpabilité par le Tribunal», peut-on également lire dans le jugement de la Cour supérieure du Québec.

«Tout au long des procédures judiciaires, que ce soit devant le comité de discipline, la Cour du Québec ou la Cour supérieure, madame Gaudet affiche un mépris complet des autorités, de son ordre professionnel et du système judiciaire.» - Extrait du jugement de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Josée Gaudet

La dame, qui cumule plus de 30 ans de métier, devrait purger sa peine à compter du 5 septembre au Centre de détention de Laval.

Le jugement de la Cour supérieure du Québec stipule toutefois que Josée Gaudet peut à tout moment s’adresser à un juge afin notamment de se plier à l’ordonnance ou pour trouver un arrangement.

Outre la peine de prison, s’il y a lieu, Josée Gaudet devra aussi faire 20 heures de travail d’utilité sociale, une demande faite par l’Ordre des dentistes du Québec lors des représentations sur sanction.

«Il s’agit de susciter, chez Madame Gaudet, la conscience de ses responsabilités. 20 heures de travaux d’utilité sociale seront-elles suffisantes pour ce faire? Le Tribunal l’ignore, mais l’avenir nous le dira», écrit le juge Nollet.

Relations difficiles avec l'ODQ

Josée Gaudet a été radiée une première fois pendant trois mois en décembre 2021. Elle est alors reconnue coupable «d’avoir fait défaut de répondre aux demandes du syndicat de l’Ordre, d’avoir entravé le travail de l’inspecteur de l’Ordre, d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession et d’avoir communiqué avec un ex-patient et une ancienne employée en les menaçant de représailles».

En octobre 2022, un juge émet une injonction provisoire pour interdire à madame Gaudet d’exercer la médecine dentaire. Quelques jours après cette injonction, une autre ordonnance est émise pour prolonger l'interdiction jusqu'au 9 décembre 2022.

Sur le site de l'Ordre des dentistes du Québec, il est d'ailleurs précisé que Josée Gaudet «n'est plus autorisée à exercer la médecine dentaire au Québec depuis le 9 déc. 2022».

Le 15 décembre 2022, la défenderesse enregistre un plaidoyer de non-culpabilité à neuf chefs d’accusation d’outrage au Tribunal d’avoir continué à exercer la pratique de la médecine dentaire et autres accusations connexes, contrairement aux ordonnances d'un juge.

Notons que le conseil d'administration de l'Ordre des dentistes du Québec a refusé la réinscription de Mme Gaudet en février 2023 pour divers motifs «dont le fait que madame Gaudet refuse de reconnaître l’autorité de l’Ordre et les décisions rendues par son conseil de discipline».

«Dans ses correspondances avec l’Ordre, elle accuse le plaignant d’être un mythomane compulsif et complotiste, un autre membre comme étant psychopathe», précise-t-on dans le jugement.

Josée Gaudet a aussi fait à la justice en avril dernier concernant deux autres dossiers d’outrage au tribunal devant le juge Urbas. Sa décision n’a pas encore été rendue dans cette affaire.