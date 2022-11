Une ancienne employée des Canucks de Vancouver, Rachel Doerrie, a déposé une plainte pour «discrimination» contre son ancien employeur en lien avec son départ de l'organisation.

Doerrie, qui occupait un poste un sein du personnel d'entraîneurs jusqu'au mois de septembre, a été renvoyée des Canucks seulement un mois et demi après avoir été nommée dans ses nouvelles fonctions. La femme de 26 ans avait premièrement été engagée par les Canucks dans un rôle d'analyste en janvier dernier. Il s'agissait de son deuxième emploi dans la LNH après avoir travaillé pour les Devils du New Jersey de 2017 à 2019.



Dans sa plainte, Doerrie clame qu'elle a été injustement traitée, spécialement par Émilie Castonguay, qui occupe le poste de directrice générale adjointe aux côtés du directeur général Patrik Allvin et du président des Canucks, Jim Rutherford.

À lire également : Émilie Castonguay dans la LNH

«Les deux derniers mois ont été très durs pour moi. Ils m'ont détruit mentalement et émotionnellement. Je me sens brisée. J'en ai assez de me cacher», a écrit Doerrie en publiant la plainte émise aux Canucks sur son compte Twitter.

Castonguay a réagi via un communiqué conjoint avec les Canucks durant la soirée de dimanche.

Pour tous les détails, rendez-vous sur RDS.