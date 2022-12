Un tribunal allemand a condamné, mardi, une femme de 97 ans pour complicité de meurtre dans plus de 10 000 cas pour son rôle de secrétaire du commandant SS du camp de concentration nazi de Stutthof pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Irmgard Furchner a été accusée pour avoir pris part au système qui permettait au camp de fonctionner. Le tribunal d'État d'Itzehoe, dans le nord de l'Allemagne, l'a condamnée à deux ans de prison avec sursis, a rapporté l'agence de presse allemande DPA.



Elle a été accusée d'avoir «aidé et encouragé les responsables du camp à tuer systématiquement les personnes qui y étaient emprisonnées entre juin 1943 et avril 1945 dans le cadre de ses fonctions de sténographe et de dactylographe dans le bureau du commandant du camp».

Le verdict et la sentence étaient conformes aux demandes des procureurs. Les avocats de la défense avaient demandé l'acquittement de leur client, arguant que les preuves n'avaient pas démontré de manière irréfutable que Furchner était au courant des meurtres systématiques perpétrés dans le camp, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de preuve de l'intention requise pour engager sa responsabilité pénale.

Dans sa déclaration finale, Mme Furchner a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé et qu'elle regrettait de s'être trouvée à Stutthof à cette époque.

Mme Furchner a été jugée par un tribunal pour mineurs, car elle avait moins de 21 ans au moment des faits reprochés.

L'accusée a tenté d'échapper au début de son procès en septembre 2021, mais elle a ensuite été arrêtée par la police et placée en détention pendant plusieurs jours.

Les procureurs d'Itzehoe ont déclaré au cours de la procédure que le procès de Furchner pourrait être le dernier de ce type. Toutefois, un bureau spécial des procureurs fédéraux à Ludwigsburg, chargé d'enquêter sur les crimes de guerre de l'ère nazie, a déclaré que cinq autres affaires étaient en cours auprès de procureurs dans différentes régions d'Allemagne, où les accusations de meurtre et de complicité de meurtre sont imprescriptibles.

Initialement un point de collecte pour les Juifs et les Polonais non juifs déplacés de Dantzig, aujourd'hui la ville polonaise de Gdansk, Stutthof a été utilisé à partir de 1940 environ comme un «camp d'éducation par le travail» où les travailleurs forcés, principalement des citoyens polonais et soviétiques, étaient envoyés pour purger leur peine et mouraient souvent.

À partir de la mi-1944, des dizaines de milliers de Juifs provenant des ghettos des pays baltes et d'Auschwitz ont rempli le camp, ainsi que des milliers de civils polonais emportés par la répression brutale du soulèvement de Varsovie par les nazis.

Parmi les autres personnes incarcérées dans le camp figuraient des prisonniers politiques, des criminels présumés, des personnes soupçonnées d'homosexualité et des Témoins de Jéhovah.

Plus de 60 000 personnes y ont été tuées par injection mortelle d'essence ou de phénol directement dans le cœur, par balle ou par la faim. D'autres ont été forcées de sortir en hiver sans vêtements jusqu'à ce qu'elles meurent de froid, ou ont été mises à mort dans une chambre à gaz.