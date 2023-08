Trois personnes ont été transportées à l'hôpital à la suite d'une importante explosion survenue mardi matin dans un bâtiment abandonné du centre-ville de Prince George, selon la Gendarmerie royale du Canada du nord de la Colombie-Britannique.

La GRC indique que l'explosion s'est produite vers 7h mardi matin dans un bâtiment qui abritait autrefois un restaurant grec.

Des séquences vidéo publiées en ligne montrent une épaisse fumée noire qui s'échappait du secteur tandis que les pompiers éteignaient les flammes.

La caporale Jennifer Cooper, porte-parole de la GRC, a précisé qu'une des trois personnes transportées à l'hôpital avait subi de graves blessures. Les services ambulanciers ont indiqué avoir transporté deux personnes à l'hôpital, tandis qu'un troisième blessé a été transporté par un autre moyen.

Mme Cooper a ajouté que les fournisseurs de gaz et d'électricité, Fortis et BC Hydro, étaient également sur les lieux pour tenter d'aider les pompiers à contenir l'incendie et collaborer à l'enquête.

La cause de l'explosion n'était pas encore connue mardi après-midi.

Personnes sans domicile

Heather Ziebart, qui travaillait dans son commerce de beignes à deux bâtiments de l'explosion, a raconté que l'une des personnes blessées était un employé de la Ville, qui était aidé par une personne en situation d'itinérance.

Le travailleur blessé se plaignait de douleurs intenses, a déclaré Mme Ziebart, et présentait quelques égratignures, mais aucune brûlure.

Elle a déclaré que ce secteur connaissait depuis un certain temps des problèmes avec des personnes sans logement qui allument des feux à proximité des bâtiments.

Elle a ajouté que l'explosion avait eu lieu là où un restaurant avait fermé ses portes il y a quelque temps. «Il y avait des squatteurs dans ce bâtiment. C'était devenu un peu abandonné», a-t-elle raconté.

«En hiver, par temps froid, il y a tout le temps des incendies parce qu'ils se font un feu sur le trottoir ou devant les portes et ils ne font pas très attention.»

Randy Wilson tient une boutique d'antiquités dans le même secteur. Il raconte que d'autres bâtiments du centre-ville de Prince George ont brûlé ces dernières années et que le problème des sans-abri n'a fait que s'aggraver.

«Je viens parfois au centre-ville à onze heures du soir et ils brûlent des trucs dans la ruelle derrière mon magasin. Mon bâtiment est en bois, a-t-il déclaré. J'aurai des décisions à prendre.»