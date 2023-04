Aurika Olkhova dit qu'elle n'arrive toujours pas à croire qu'elle et ses deux filles sont sorties vivantes de l'Ukraine, après avoir enduré des semaines de bombardements par l'armée russe dans la ville de Marioupol, y compris dans un établissement de santé consacré à la maternité.

Maintenant en sécurité au Québec, travaillant dans une clinique vétérinaire et ses filles apprenant le français à l'école, Mme Olkhova raconte son histoire.

Les cicatrices psychologiques lui donnent encore des cauchemars et les bruits trop forts déclenchent encore des souvenirs des bombardements, mais ses filles sont heureuses. Et grâce à une équipe de médecins de l'Hôpital de Montréal pour enfants, sa plus jeune fille ne boite plus.

Le voyage traumatisant a commencé lorsque Vladyslava, âgée de 10 ans, a été touchée à la jambe par un éclat d'obus en mars 2022 lorsqu'une bombe russe est tombée sur la maison d'amis de la famille chez qui ils séjournaient à Marioupol, dans le sud de l'Ukraine.

Mme Olkhova se souvient avoir arraché une fermeture éclair de sa veste pour l'utiliser comme garrot pour arrêter les saignements abondants et de la panique qu'elle ressentait en appelant les ambulances, implorant de l'aide.

À lire également:

Lorsque l'ambulance est arrivée, il n'y avait pas assez de place pour tous les trois, alors Mme Olkhova a pris la décision difficile de laisser sa fille de 17 ans, Kristina, derrière elle. Et quand elle et sa plus jeune fille sont arrivées à l'hôpital, elles ont appris qu'il n'y avait plus de médicaments, laissant Vladyslava subir deux chirurgies des jambes sans anesthésie.

«C'était l'enfer dehors, et c'était l'enfer à l'intérieur de ce sous-sol d'hôpital», a raconté Mme Olkhova par l'intermédiaire d'un interprète lors d'une récente entrevue depuis son domicile de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie.

«Il y avait du sang partout, des gens grièvement blessés, des parties de corps et des amputations.»

Puis les Russes ont bombardé l'hôpital. L'attaque, que les autorités ukrainiennes ont qualifiée de «crime de guerre», a fait la une des journaux du monde entier. Une femme enceinte a été transportée sur une civière après le bombardement et est décédée peu de temps après, avec son bébé.

«Après que la bombe a frappé l'hôpital, toute connexion Internet a été perdue et je ne pouvais plus utiliser mon téléphone, j'ai donc perdu le contact avec Kristina, a déclaré la mère de famille. Un abri de fortune a été installé dans le sous-sol de l'hôpital. Il était surpeuplé de blessés. Je me souviens encore de toutes les odeurs horribles.»

Ils ont passé plusieurs semaines à l'hôpital pendant que Vladyslava se rétablissait. Mme Olkhova a mentionné avoir passé ce temps à aider les médecins à soigner les blessés, bien qu'elle n'ait aucune formation médicale.

«À ce jour, je suis toujours étonnée que tant de ces patients aient survécu, a-t-elle affirmé. J'ai essayé d'aider les blessés de toutes les manières possibles. Nous étions quelques-uns à aider. Nous avons essayé de trouver des médicaments et du matériel. Nous avons trouvé du gaz et nous l'avons utilisé pour stériliser des instruments.»

Fuir l'Ukraine pour trouver refuge au Canada

Chaque fois qu'un nouveau patient arrivait à l'hôpital, elle vérifiait s'il s'agissait de Kristina. Mme Olkhova a finalement appris que la jeune fille de 17 ans s'était enfuie dans la ville de Donetsk, à environ 120 kilomètres au nord de Marioupol. Les trois ont été réunies dans la ville industrielle de l'Est en avril 2022 et ont fui en Pologne avant de se rendre en juillet au Canada.

«Nous avons reçu tellement de soutien depuis notre arrivée au Canada, se réjouit Mme Olkhova. Les filles sont heureuses [...] mais je me débats toujours. Je fais des cauchemars. Certains sons déclenchent quelque chose en moi. J'ai récemment été témoin d'un accident de voiture, et ça a été très traumatisant pour moi.»

Au départ, Vladyslava ne permettait à personne – pas même aux médecins – de toucher ses blessures à la jambe, a fait savoir Mme Olkhova. La petite fille boitait et ne pouvait pas garder son équilibre.

DOSSIER | Guerre en Ukraine

Le docteur Pablo Ingelmo, anesthésiste pédiatrique et directeur du Centre interdisciplinaire de la famille Edwards pour la douleur complexe pédiatrique à l'Hôpital de Montréal, a indiqué que Vladyslava avait été référée à un neurologue. Mais après avoir parcouru son dossier, il dit s'être vite rendu compte qu'il s'agissait d'une blessure de guerre et s'est chargé de son cas.

«C'est la perspective d'une jeune enfant dans un endroit sombre avec deux ou trois adultes au-dessus d'elle, essayant de la contenir pendant qu'une autre personne retire des morceaux de métal de son corps sans anesthésie», a expliqué le docteur Ingelmo lors d'une récente entrevue.

«La famille ne parlait pas la langue ; ils n'avaient pas d'assurance et ils n'avaient même pas encore leurs papiers de réfugiés, a indiqué le docteur Ingelmo. Nous devions la faire venir, car ces personnes étaient complètement seules.»

La docteure Justine Turmel-Roy, boursière au Centre de la douleur complexe, ainsi qu'une équipe d'infirmières et d'un physiothérapeute, ont créé un programme de soins pour aider à guérir les blessures de Vladyslava. La docteure Turmel-Roy portait une chemise arborant le drapeau ukrainien pour établir un lien avec la petite fille.

«Elle a commencé à nous faire confiance, a déclaré la docteure Turmel-Roy. Elle s'est rétablie si rapidement. Je pense que nous ne l'avons vue que trois ou quatre fois. Et lors de la dernière visite, elle ne boitait plus et son équilibre s'était grandement amélioré.

«Je me souviens que je pouvais toucher la cicatrice et je me souviens qu'elle n'avait pas eu la réaction de peur. Il y avait une amélioration définitive.»