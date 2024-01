Les manifestations généralisées des agriculteurs français ont été frappées par une tragédie, mardi, lorsqu'une femme a été tuée et son mari et sa fille blessés dans un accident de la route sur une barricade.

Une voiture a percuté des bottes de paille que des manifestants avaient placées sur une route, heurtant les trois personnes, avant de s'arrêter contre la semi-remorque d'un tracteur, a indiqué le procureur Olivier Mouysset dans un communiqué.

L'accident mortel survenu dans le sud-ouest de la France a représenté un tournant dramatique pour le mouvement de protestation croissant des agriculteurs français en faveur d'une meilleure rémunération et contre ce qu'ils considèrent comme une réglementation excessive, des coûts croissants et d'autres problèmes.

Les manifestations sont devenues de plus en plus vigoureuses ces dernières semaines, avec l'installation de barricades à la circulation et la décharge de déchets agricoles nauséabonds devant les bureaux du gouvernement. Les agriculteurs ont également chambardé les panneaux de signalisation pour protester contre ce qu’ils considèrent comme des politiques agricoles absurdes.

La France est l'une des puissances agricoles européennes, avec de puissants groupes d'intérêt agricoles. On observe cependant un mécontentement croissant parmi les agriculteurs qui disent avoir du mal à joindre les deux bouts malgré de longues heures de travail pour nourrir le pays et stimuler ses exportations avec leurs produits.

Le gouvernement du président français Emmanuel Macron s'est efforcé d'apaiser les inquiétudes des agriculteurs, avant que leur colère ne se transforme en un mouvement plus large, comme les manifestations des gilets jaunes contre l'injustice économique en 2019 qui ont ébranlé la popularité de M. Macron et ont donné lieu à de fréquentes violences entre les manifestants et la police antiémeute.

Dans un message envoyé sur X mardi, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux agriculteurs: «J’ai demandé au gouvernement d’être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes aux difficultés que vous rencontrez.»

La femme renversée et tuée par une voiture dans l'Ariège, dans le sud-ouest de la France, était une agricultrice, a indiqué le premier ministre Gabriel Attal.

«Aujourd’hui, tous nos agriculteurs sont en deuil. Notre Nation est bouleversée et solidaire», a-t-il écrit sur X.

La voiture transportait trois personnes lorsqu'elle a percuté la barricade de bottes de paille à Pamiers, ville ariégeoise, a indiqué le procureur dans son communiqué.

La femme tuée dans la collision survenue avant l'aube était âgée d'une trentaine d'années, selon le communiqué. Son mari, dans la quarantaine, a été grièvement blessé et hospitalisé et leur fille de 14 ans était dans un état «préoccupant», nécessitant un hélicoptère pour être hospitalisée, a indiqué le procureur sans donner plus de détails sur ses blessures.

Le communiqué précise que la collision ne semble pas intentionnelle. La police a arrêté les trois occupants de la voiture pour les interroger.