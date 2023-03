Jeanne Carrière, une jeune femme tétraplégique, a retrouvé l’usage de ses bras et de ses mains grâce à une nouvelle chirurgie maintenant offerte à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Mme Carrière est l’une des premières patientes sur une douzaine qui ont reçu un transfert nerveux à l’aide de cette procédure innovante.

La chirurgie a été complétée par les docteurs Dominique Tremblay et Élie Boghossian.

«Chez le patient tétraplégique, on remplace l’influx nerveux d’un nerf qui ne fonctionne pas par celui d’un nerf qui fonctionne toujours. Avec le temps et la réadaptation, l’influx nerveux se reforme et l’usage des mains et des bras revient progressivement », a expliqué la Dre Tremblay, également chef de division de la chirurgie plastique à l’Université de Montréal.

Cette nouvelle chirurgie est considérée comme une «grande innovation».

Jeanne Carrière est l’une des premières patientes à recevoir cette nouvelle chirurgie. Crédit photo: CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

Les chirurgiens rapportent cette nouvelle procédure «change complètement la donne» et «représente un véritable message d’espoir alors que ces patients ne pensaient plus retrouver un jour l’usage de leurs mains», a ajouté la Dre Tremblay.

À ce jour, c’est plus d’une dizaine de patients qui ont fait l’objet de ce type de reconstruction à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

À lire également:

Le centre hospitalier a récemment reçu une désignation de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour ses travaux d’allotransplantations, principalement de greffes du visage et des bras.

Le premier chirurgien au pays à réaliser une greffe du visage, Dr Daniel Borsuk, a mentionné que le travail des Drs Tremblay et Boghossian «illustre à merveille l’expertise unique en chirurgie plastique qui existe dans cet hôpital et les raisons qui ont mené à cette désignation».