La pénurie actuelle de médicaments pour soulager la fièvre et la douleur chez les enfants a forcé la main de plusieurs organisations pancanadiennes à produire une fiche d'information pour les parents.

L'Association des pharmaciens du Canada, la Société canadienne de pédiatrie et plusieurs hôpitaux pour enfants du pays, dont celui de l'Est ontarien (CHEO), ont mis la main à la pâte pour outiller familles et soignants.

«Ces médicaments-là peuvent être très utiles dans le cas de douleurs, de fièvre, mais pas tout le temps. On veut être disponible pour aider les familles à s'orienter. Il ne faut donc pas hésiter à consulter son pharmacien, car il y a parfois d'autres solutions que ces médicaments-là pour soulager (son) enfant. »

- Ariane Blanc Pharmacienne chef clinicienne associée et directrice, CHEO



Les experts demandent aux parents d'acheter des quantités raisonnables de médicaments lorsque disponibles en attendant la fin de la pénurie.