Une jeune skieuse de six ans a perdu la vie à la suite d'un grave accident survenu dimanche à la station de ski Val Saint-Côme dans Lanaudière.



L'accident aurait eu lieu vers 9h30 le matin alors que la fillette utilisait un remonte-pente en T dans le cadre d'un cours de ski.



L'enfant a été rapidement transportée à l'hôpital alors que les autorités craignaient pour sa vie.

Malheureusement, elle est décédée des suites de ses blessures dimanche en soirée, précise la Sûreté du Québec (SQ).

La direction de la montagne de Val Saint-Côme a décidé de fermer ses pistes pour le ski de soirée.

 

Des enquêteurs et des policiers du service de l'identité judiciaire de la SQ se sont rendus sur la montagne afin d'examiner les lieux et tenter de faire la lumière sur les causes et les circonstances de cet accident.

En début de journée lundi, François Gagnon, président-directeur général de la station de ski Val Saint-Côme a transmis un communiqué aux médias indiquant que «la grande famille de Val Saint-Côme est en deuil».

«La grande famille de Val Saint-Côme est profondément attristée par un accident tragique survenu dans la journée de dimanche à la montagne. Une jeune skieuse a malheureusement perdu la vie pendant son ascension dans une remontée de surface de style T-bar. Il va sans dire que toutes nos pensées accompagnent la famille et les amis», peut-on lire dans le communiqué.

M. Gagnon précise que l'équipe de Val Saint-Côme collaborera pleinement avec les autorités pour les enquêtes entourant ce tragique décès.

 

Remonte-pentes en T, toujours sécuritaires?

L’Association des stations du ski du Québec (ASSQ) a rapporté en entrevue avec Noovo Info que ce tragique accident est un cas isolé. Les remonte-pentes en T, qui sont utilisés depuis de «multiples années», ont fait très peu d’accidents par le passé, selon l’ASSQ.

«On n’a pas d’écho d’incident du genre», a expliqué la directrice aux communications et marketing pour ASSQ, Josée Cusson.

L’ASSQ soutient également que les moniteurs reçoivent une formation adéquate pour travailler avec de jeunes enfants. Il existe plusieurs organisations qui supervisent l’entraînement des futurs instructeurs.

À travers leur formation, les moniteurs pour le ski et pour le snowboard «reçoivent de l’information sur l’embarquement et le débarquement, évidemment avec des enfants», a ajouté Mme Cusson.

Dans le contexte d’une chute, la personne doit absolument s’éloigner de la ligne de remontée et retourner au bas de la pente afin de retrouver son instructeur.

Cette approche est «vraiment expliquée aux enfants et l’on suggère à tous ceux qui prennent ce genre d’embarcation-là pour la première fois de demander aux préposés à la remontée mécanique de les guider», a expliqué Mme Cusson.

Pour l’instant, le facteur de sécurité des remonte-pentes en T n’est pas remis en doute, mais l’ASSQ «gardera un œil sur les recommandations du coroner» qui enquête sur cet incident. Toutes les stations de ski de la province doivent d’ailleurs respecter la même exigence du Régie du bâtiment du Québec concernant les remonte-pentes.

De nombreuses réactions

Les messages de sympathies à la famille et aux proches sont nombreux sur la page Facebook de Val Saint-Côme. Des gens ont aussi tenu à transmettre leurs condoléances via d'autres réseaux sociaux. C'est le cas notamment d'Isabelle Charest, députée de la Coalition avenir Québec dans Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et de Caroline Proulx, députée de la CAQ dans Berthier et ministre du Tourisme.

Je joins ma voix à celle de ma collègue pour transmettre ma plus profonde sympathie à la famille et aux proches de cette fillette.



