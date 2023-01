Une jeune fille du Rhode Island, aux États-Unis, a trouvé la meilleure méthode afin de prouver si le père Noël existe: un test d’ADN.

La résidente de Cumberland a envoyé un biscuit partiellement mangé ainsi que quelques morceaux de carottes rongés au service de police de la ville et leur a demandé de faire un test d’ADN sur les aliments, mentionne le chef de police Matthew Benson par voie de communiqué, vendredi.

«J'ai pris un échantillon d'un biscuit et de carottes que j'ai laissés pour le père Noël et le reine la veille de Noël et je me demandais si vous pouviez réaliser un test d’ADN afin de voir si le père Noël est réel», a écrit la fille. Son nom et son âge n’ont pas été dévoilés.

M. Benson a donc transmis les «preuves» au Département de la santé et des sciences médico-légales pour les analyser.

Les résultats du test d’ADN sont toujours méconnus…

«Cette jeune fille a un besoin de la vérité incroyable et a fait un travail formidable en préparant ses preuves. Nous ferons de notre mieux pour lui apporter des réponses», a affirmé le chef de police.