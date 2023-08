Des coups de feu dans un bar pour motards populaire du sud de la Californie ont tué trois personnes et en ont blessé plusieurs autres. Le tireur, soupçonné d'être un ancien agent des forces de l'ordre, a été abattu par des adjoints du shérif, ont déclaré les autorités.

Quelques heures après la fusillade mercredi soir à Cook's Corner, dans le canyon de Trabuco, une zone rurale du comté d'Orange, les autorités ont annoncé lors d'une conférence de presse qu'elles recueillaient toujours des informations et interrogeaient des témoins.

Les autorités sont arrivées dans les deux minutes suivant le premier signalement de tirs, et le tireur était également rapidement décédé, a déclaré le sergent Frank Gonzalez du bureau du shérif du comté d'Orange.

Des dizaines de voitures de patrouille et d'ambulances ont envahi le bar. Trois autres personnes et le tireur ont été déclarés morts sur les lieux.

Six autres personnes ont été transportées à l'hôpital, dont cinq avec des blessures par balle, a indiqué le département du shérif du comté d'Orange sur les médias sociaux. Deux étaient dans un état critique, selon une déclaration de l'hôpital Providence Mission à Mission Viejo, à proximité.

Lors de la conférence de presse, le sous-shérif du comté d'Orange, Jeff Hallock, n'a pas fourni de détails sur le tireur ou sur la manière dont la fusillade s'est déroulée.

Le tireur était un officier à la retraite du département de police de Ventura, selon ce qu'ont indiqué les autorités du comté d'Orange au département de Ventura, d'après le journal Ventura County Star. Il a travaillé dans l'agence de 1986 à 2014, a déclaré le commandant Mike Brown.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, surveillait la fusillade «et coordonnait avec les responsables locaux à mesure que davantage de détails devenaient disponibles», a tweeté son bureau.

Cook's Corner a depuis longtemps été un lieu de rassemblement pour les motocyclistes, où ils se réunissent pour écouter de la musique en direct, participer à des soirées micro ou simplement prendre une bière froide après une longue balade. Il se proclame le plus ancien bar pour motards du sud de la Californie et organise régulièrement une soirée spaghetti le mercredi, avec un groupe de musique.

Quelques heures avant la fusillade, des rangées de motos encadraient l'entrée en gravier où des plaques décrivent l'histoire du bar. Il est devenu un lieu de rassemblement communautaire pour un large éventail de personnes.

«Nous avons connu de grands tremblements de terre, des incendies de forêt, des inondations, des récessions et d'autres catastrophes. Nous les avons tous traversés et en sommes sortis plus forts. Venez nous rendre visite en moto et vérifiez par vous-même», dit le bar sur son site web.