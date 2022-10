Un ancien policier a fait irruption jeudi dans une garderie du nord-est de la Thaïlande, tuant des dizaines d'enfants et d'enseignants, puis tirant sur d'autres personnes alors qu'ils tentaient de s'enfuir dans le carnage le plus meurtrier de l'histoire du pays.



L'agresseur a fui la première scène et a tiré des coups de feu depuis sa voiture pendant qu'il rentrait chez lui. Il a ensuite tué sa femme et son enfant, avant de s'enlever la vie.

Selon les autorités, le tireur a été licencié plus tôt cette année en raison d'une infraction liée à la drogue.

 

Un témoin a déclaré que le personnel de la garderie avait verrouillé la porte lorsqu'il a vu l'agresseur s'approcher avec une arme à feu, mais il s'est frayé un chemin à l'intérieur. Des photos et des vidéos de la garderie publiées en ligne montraient le sol d'une pièce qui était maculé de sang. Des images de l'alphabet et d'autres décorations colorées ornaient les murs.

Les autorités ont déclaré que l'agresseur était entré dans la garderie en après-midi dans la ville de Nongbua Lamphu, dans le nord-est de la Thaïlande.

Au moins 37 personnes ont été tuées dans l'attaque, selon le porte-parole de la police Archayon Kraithong et 12 autres ont été blessées. Parmi les victimes, 24 étaient des enfants, la plupart d'âge préscolaire.

«Une enseignante qui est morte avait un enfant dans les bras, a déclaré un témoin qui était sur les lieux, dont le nom n'a pas été donné à la télévision thaïlandaise Kom Chad Luek. Je ne pensais pas qu'il tuerait des enfants, mais il a tiré sur la porte et a tiré à travers.»

Le meurtrier a continué à tirer sur des gens depuis sa voiture, a indiqué le général de police Paisal Luesomboon à l'Associated Press. La police a déclaré qu'il avait tué deux autres enfants et neuf adultes à l'extérieur de la garderie, dont sa femme et son fils.

La police a identifié le suspect comme étant Panya Kamrap, âgé de 34 ans. Lors de l'attaque, il a utilisé plusieurs armes, dont une arme de poing, un fusil de chasse et un couteau, a déclaré le général Paisel.

Le chef de la police locale, Damrongsak Kittiprapha, a mentionné aux journalistes que le suspect était sergent dans la police avant d'être licencié, et que l'arme principale qu'il a utilisée était un pistolet 9 mm qu'il avait acheté lui-même.

«Nous sommes toujours en train d'enquêter sur tout cela et nous devons en tirer des leçons, a-t-il soutenu. Aujourd'hui est le premier jour et nous n'avons pas tous les détails.»

Le premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, qui devait se rendre dans la ville vendredi, a déclaré aux journalistes que les premiers rapports indiquaient que l'ancien officier avait des problèmes personnels.

«Cela ne devrait pas arriver, a-t-il dit. Je ressens une profonde tristesse envers les victimes et leurs proches.»

Les décès liés aux armes à feu en Thaïlande sont beaucoup plus rares que dans des pays comme les États-Unis et le Brésil, mais plus élevés que dans des pays comme le Japon et Singapour, qui ont des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Le taux de décès liés aux armes à feu en 2019 était d'environ 4 pour 100 000, contre environ 11 pour 100 000 aux États-Unis et près de 23 pour 100 000 au Brésil.

La pire fusillade de masse du pays est survenue en 2020 lorsqu'un soldat avait ouvert le feu dans le centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays. Il avait tué 29 personnes et avait tenu en haleine les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d'être abattu.