Aux États-Unis, un homme de 25 ans a tué par balle cinq personnes avec un fusil, dont un ami proche du gouverneur, dans une banque du centre-ville de Louisville où il était employé, au Kentucky, lundi matin.

Le suspect a ensuite été tué par la police.



La fusillade, la 15e tuerie de masse dans le pays cette année, survient à peine deux semaines après le massacre dans une école primaire du Tennessee qui avait coûté la vie à trois enfants et trois adultes.

Le gouverneur de cet État et sa femme avaient eu des amis tués dans cette fusillade, comme dans celle de lundi.

«Soyons clairs sur ce que c'était, a déclaré le maire de Louisville, Craig Greenberg. C'était un acte diabolique de violence ciblée.»

La police de Louisville est arrivée alors que des coups de feu étaient toujours tirés à l'intérieur de la «Old National Bank» et les policiers ont échangé des coups de feu avec le tireur, a déclaré la cheffe de la Police métropolitaine de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, lors d'une conférence de presse.

«Le suspect a tiré sur des policiers, a déclaré la cheffe de la police, identifiant le tireur comme étant Connor Sturgeon. Nous avons ensuite riposté et mis fin à cette menace.»

Le tireur avait transmis l'attaque en direct sur internet.

«C'est tragique de savoir que cet incident avait lieu et était capturé», a déclaré la cheffe de la police.

Meta, la société qui possède Facebook et Instagram, a indiqué dans un communiqué qu'elle avait «rapidement supprimé la vidéo en direct de cet incident tragique ce matin».

Neuf personnes, dont deux policiers, ont été soignées pour des blessures, a annoncé la porte-parole de l'hôpital universitaire de Louisville, Heather Fountaine, dans un courriel. Une blessée est décédée plus tard, a annoncé la police lundi soir. Il s'agit de Deana Eckert, âgée de 57 ans.

L'un des policiers a reçu une balle dans la tête et a été opéré, a indiqué la cheffe de la police. Le policier, un homme de 26 ans diplômé de l'académie de police le 31 mars, était dans un état critique.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, était ému en annonçant qu'il avait perdu un ami _ Tommy Elliott _ dans la fusillade du bâtiment situé sur East Main Street.

«Tommy Elliott m'a aidé à construire ma carrière en droit, m'a aidé à devenir gouverneur, m'a donné des conseils pour être un bon père, a témoigné M. Beshear, sa voix tremblante d'émotion. C'est l'une des personnes à qui j'ai le plus parlé au monde, et nous parlions très rarement de mon travail. C'était un ami incroyable.»

Josh Barrick, Jim Tutt et Juliana Farmer ont également été tués dans la fusillade, a indiqué la police.

«Ce sont des individus irremplaçables et incroyables qu'un terrible acte de violence nous a tous arrachés», a déclaré le gouverneur à propos des victimes.

C'est la deuxième fois que M. Beshear est personnellement touché par une tragédie depuis qu'il est devenu gouverneur.

Fin 2021, l'une des villes dévastées par les tornades qui ont ravagé le Kentucky était Dawson Springs, la ville natale du père de M. Beshear, l'ancien gouverneur du Kentucky Steve Beshear. Andy Beshear a fréquemment visité Dawson Springs dans son enfance et a parlé avec émotion de la ville natale de son père.

M. Beshear a pris la parole alors que l'enquête à Louisville se poursuivait et que la police tentait d'établir le mobile. Des enquêteurs sur les lieux du crime ont pu être vus en train de marquer et de photographier de nombreux impacts de balles dans les fenêtres, près de la porte d'entrée de la banque.

Dans le cadre de l'enquête, la police est descendue dans un quartier à environ 8 kilomètres au sud de la fusillade du centre-ville. La rue a été bloquée alors que des agents fédéraux et locaux parlaient aux résidents. Une maison a été bouclée avec du ruban d'intervention.

«Je suis presque sans voix. Vous le voyez aux informations, mais pas à la maison», a témoigné Kami Cooper, 38 ans, qui vit dans le quartier.

Un témoin qui a fui la banque pendant la fusillade a déclaré à la station locale WHAS-TV que le tireur avait ouvert le feu avec une arme longue dans une salle de conférence à l'arrière du bâtiment au premier étage.

«Celui qui était à côté de moi s'est fait tirer dessus _ j'ai du sang sur moi», a-t-il relaté à la chaîne d'information en montant sa chemise.

Selon le chef adjoint de la police, Paul Humphrey, la réponse rapide des policiers a sans aucun doute sauvé des vies.

«C'est un événement tragique, a-t-il dit. Mais c'est la réponse héroïque des policiers qui a fait en sorte qu'aucune personne ne soit plus gravement blessée que ce qui s'est passé.»

Avec 15 tueries de masse survenues cette année aux États-Unis, l'an 2023 aura enregistré un record pour les 100 premiers jours depuis 2009, lorsqu'il y en avait eu 16, selon une base de données de l'Associated Press et du USA Today, en partenariat avec l'université Northeastern.

En remontant à 2006, la première année pour laquelle des données ont été compilées, les années avec le plus de massacres ont été 2019 et 2022, avec 45 et 42 tueries enregistrées au cours de toute l'année civile.