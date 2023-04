Dimanche, les forces de l'ordre de l'Alabama imploraient les gens de fournir des informations sur une fusillade qui a tué quatre personnes et en a blessé 28 autres lors de la fête d'anniversaire d'un adolescent.

La fusillade a éclaté samedi soir dans un studio de danse du centre-ville de Dadeville.



Lors de deux conférences de presse dimanche, le sergent Jeremy Burkett de l'Alabama Law Enforcement Agency n'a pas répondu aux questions des journalistes. Il n'a pas précisé si un suspect était en garde à vue ou si les enquêteurs connaissaient une quelconque motivation. Il n'a pas fourni non plus les noms des quatres personnes tuées.

«Nous devons avoir des informations de la communauté», a déclaré le sergent Burkett.

Philstavious «Phil» Dowdell, un lycéen de Dadeville qui s'était engagé à l'Université d'État de Jacksonville, célébrait à la fête de sa sœur Alexis, 16 ans, avant d'être abattu, a déclaré sa grand-mère Annette Allen au Montgomery Advertiser.

«C'était un enfant très, très humble. Il a toujours eu le sourire aux lèvres», a déclaré Mme Allen au journal.

La mère de Dowdell faisait partie des personnes blessées dans la fusillade.

«Tout le monde est en deuil», a déclaré Mme Allen.

Une communauté secouée

La fusillade a secoué la ville de 3 200 habitants, située à environ 92 kilomètres au nord-est de Montgomery, en Alabama.

Keenan Cooper, le DJ de la fête, a déclaré à WBMA-TV que la fête avait été interrompue brièvement lorsque les participants ont entendu que quelqu'un avait une arme à feu. Il a dit que les gens avec des armes à feu ont été invités à partir, mais personne n'est parti. Cooper a déclaré que lorsque la fusillade a commencé quelque temps plus tard, certaines personnes se sont réfugiées sous une table où il se tenait et d'autres se sont enfuies.

Le pasteur Jason Whetstone, qui dirige la Christian Faith Fellowship, a déclaré que la petite-fille de l'un des membres de son église avait reçu une balle dans le pied et avait été opérée dimanche.

«Tous nos cœurs souffrent en ce moment. Nous essayons juste de nous serrer les coudes pour trouver force et réconfort», a déclaré M. Whetstone avant une veillée interconfessionnelle sur le parking de la First Baptist Church.

«Nous sommes une communauté aimante», a-t-il déclaré.

Le centre-ville de Dadeville est centré autour du palais de justice avec des bâtiments en briques d'un ou deux étages. Le quartier commerçant le plus animé de la ville se trouve à quelques pâtés de maisons au nord de la place, à côté d'une autoroute à quatre voies qui relie Birmingham à Auburn. Dadeville est proche du lac Martin, une zone de loisirs populaire.

Enquête policière en cours

Dimanche, les enquêteurs ont continué à entrer et sortir du studio de danse Mahogany Masterpiece. Au moins cinq impacts de balles étaient visibles dans les fenêtres avant du studio. À moins d'un pâté de maisons, les drapeaux américains et de l'Alabama ont été abaissés à l'extérieur du palais de justice du comté de Tallapoosa.

Le maire de Dadeville, Frank Goodman, a déclaré qu'il dormait lorsqu'un membre du conseil l'a appelé juste avant 23 heures, samedi. Il a dit qu'il s'était rendu à l'hôpital communautaire du lac Martin à Dadeville, où certaines des personnes qui avaient été abattues avaient été emmenées.

«C'était chaotique», a déclaré Goodman.

«Il y avait des gens qui couraient partout. Ils pleuraient et criaient. Il y avait des voitures de police partout, il y avait des ambulances partout. Les gens essayaient de se renseigner sur leurs proches.» - Frank Goodman, le maire de Dadeville

De jeunes victimes

Le pasteur Ben Hayes, qui sert d'aumônier pour le département de police de Dadeville et pour l'équipe de football du lycée local, a déclaré que la plupart des victimes étaient des adolescents. Philstavious «Phil» Dowdell était à quelques semaines de l'obtention de son diplôme et faisait face à un brillant avenir, a déclaré M. Hayes à l'Associated Press.

«C'était un compétiteur sérieux sur le terrain», a déclaré M. Hayes. «Vous ne vouliez pas essayer de le plaquer ou de vous faire plaquer par lui. Mais quand il était hors du terrain, il était l'un des jeunes hommes les plus gentils que vous puissiez rencontrer, très respectueux et très respecté par ses pairs.»

Antojuan Woody, de la ville voisine de Camp Hill, était un receveur senior et coéquipier avec Phil Dowdell dans une équipe de football. Il a dit que lui et Dowdell avaient été les meilleurs amis de toute leur vie.

«Ça fait mal», a déclaré M. Woody alors qu'un flot constant d'amis et de coéquipiers s'avançait pour le serrer dans ses bras lors de la veillée de prière de dimanche. «C'est irréel. Je n'arrive pas à y croire.»

Antojuan Woody a déclaré que lui et Phil Dowdell avaient une relation spéciale sur le terrain de football. «Nous étant amis pour toujours comme ça, notre chimie était parfaite. Nous avons toujours célébré ensemble sur le terrain», a-t-il déclaré.

Il a décrit les victimes «comme des gens formidables qui ne méritaient pas ce qui leur est arrivé».

M. Hayes, le pasteur, a déclaré que des familles inquiètes ont envahi l'hôpital local samedi soir pour tenter de découvrir l'état de leurs enfants. Il a déclaré que les crimes graves sont rares à Dadeville et que la petite ville est «triste, traumatisée, sous le choc».

L'entraîneur de football de l'État de Jacksonville, Rich Rodriguez, a déclaré dimanche dans un communiqué: «Nos pensées et nos prières vont à la famille de Philstavious Dowdell et aux autres victimes de la tragédie. C'était un grand jeune homme avec un brillant avenir.» Phil Dowdell a également récemment remporté des médailles lors d'une compétition d'athlétisme au lycée à l'Université de Troy.

De l'aide sera disponible pour les élèves des écoles du comté de Tallapoosa lundi, a déclaré le surintendant du district scolaire, Raymond C. Porter.

Les réactions politiques nombreuses

«Ce matin, je pleure avec les habitants de Dadeville et mes compatriotes de l'Alabam. Les crimes violents n'ont AUCUNE place dans notre État, et nous restons étroitement informés par les forces de l'ordre au fur et à mesure que les détails émergent», a déclaré le gouverneur de l'Alabama, Kay Ivey, sur les réseaux sociaux.

Le président américain Joe Biden a été informé de la fusillade, a déclaré la Maison Blanche, ajoutant qu'elle surveillait de près la situation et avait été en contact avec les autorités locales et les forces de l'ordre pour offrir leur soutien.

«Qu'en est-il de notre nation lorsque les enfants ne peuvent pas assister à une fête d'anniversaire sans crainte ? Lorsque les parents doivent s'inquiéter chaque fois que leurs enfants sortent de l'école, au cinéma ou au parc?», a déclaré Joe Biden dimanche dans un communiqué.

«Les armes à feu sont le principal tueur d'enfants en Amérique, et leur nombre augmente, et non en déclin. C'est scandaleux et inacceptable.» - Joe Biden, président des États-Unis

Joe Biden a appelé le Congrès à «exiger un stockage sûr des armes à feu, à exiger des vérifications des antécédents pour toutes les ventes d'armes à feu, à éliminer l'immunité de responsabilité des fabricants d'armes à feu et à interdire les armes d'assaut et les chargeurs de grande capacité».

Le maire de Dadeville, Frank Goodman s'est également dit préoccupé par les blessés et psychologiquement traumatisés par la fusillade.

«Nous prions pour eux», a déclaré M. Goodman.

M. Goodman a déclaré que les armes à feu et la violence ne sont pas fréquentes à Dadeville. Il a déclaré qu'essayer de contrôler les armes à feu s'avérerait aussi futile que d'essayer de contrôler les drogues illégales.

Dadeville High School comptait 485 élèves de la 6e à la 12e année en 2022, selon les données de l'État de l'Alabama. Il dessert Dadeville et les parties voisines du comté de Tallapoosa. Comme le reste de Dadeville, il est caché juste à côté d'une autoroute très fréquentée qui va de Birmingham à Auburn.

L'entraîneur de football en chef de Dadeville High, Roger McDonald, a déclaré qu'il ferait de son mieux pour soutenir les étudiants en deuil.

«Il n'y a pas de livre de jeu pour quelque chose comme ça», a-t-il déclaré. «Donc, le mieux que vous ayez à faire est d'aimer vos enfants, de leur faire savoir à quel point vous vous souciez d'eux, d'être là pour eux.»

L'entraîneur McDonald a dit que Phil Dowdell avait quelque chose de spécial.

«C'était un leader et, dans la mesure de ses capacités, un joueur électrisant», a déclaré l'entraîneur.

Michael Taylor, un entraîneur adjoint, a déclaré qu'il avait rencontré Phil Dowdell quand le garçon avait 9 ans et l'avait entraîné dans le football des jeunes. M. Taylor a déclaré que l'équipe avait été invitée à Atlanta pour jouer dans le stade utilisé par les Falcons d'Atlanta de la NFL.

«Il a fait des choses incroyables là-bas, et il n'a jamais cessé de les faire depuis», a-t-il déclaré. «Il était l'athlète n ° 1 de l'école.»

Taylor a déclaré qu'il avait entendu parler de Phil Dowdell pour la dernière fois vendredi, lorsquePhil cherchait une vidéo de ses exploits sportifs. Taylor a déclaré qu'il s'était rendu sur les lieux de la fusillade samedi soir.

«Je ne pouvais pas m'approcher», a déclaré M. Taylor.

M. Taylor a déclaré qu'il était revenu dimanche pour voir le corps de Phil Dowdle transporté depuis le studio de danse. Il a dit qu'il n'est pas sûr de ce qu'il dira aux autres athlètes lundi.

«La première chose que nous devons faire est de prier pour nous en sortir», a déclaré M. Taylor dimanche. «Il n'y a pas d'autre moyen. Et puis je peux vous dire qu'ils sont tous très proches comme une famille au lycée.»

C'est au moins la deuxième fois ces dernières années que plusieurs personnes sont abattues à Dadeville. Cinq personnes ont été blessées en juillet 2016 lors d'une fusillade dans une salle de la Légion américaine, et un homme a ensuite été inculpé de cinq chefs de tentative de meurtre, ont rapporté les médias.