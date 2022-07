Une fusillade a éclaté à Highland Park, une ville au nord de Chicago, en plein défilé du 4 juillet, célébrant l’indépendance des États-Unis.

Les autorités locales ont fait état de 6 morts et au moins 24 blessés, alors que des témoins auraient aperçu des corps ensanglantés couverts par des draps.

Le tireur était solitaire. Il s'agirait d'un jeune homme blanc âgé entre 18 et 20 ans qui était embusqué et aurait tiré au hasard. Il aurait utilisé une arme longue, mais le calibre n'a pas été précisé. Une arme a été retrouvée, mais les autorités n'ont donné aucune autre précision.

Le Chicago Sun-Times a rapporté que la parade a débuté dans les alentours de 10h, mais a soudainement pris fin 10 minutes plus tard lorsque des coups de feu ont été entendus.

Des centaines de festivaliers, dont quelques blessés, ont fui la scène en laissant tout derrière eux.



Crédit photo: The Associated Press

«Nous aidons les autorités de Highland Park avec une fusillade survenue sur le parcours du défilé de la Fête d’indépendance. Restez à l’extérieur de cette zone afin que les premiers répondants puissent faire leur travail», a déclaré le service de police du comté de Lake, en Illinois.

