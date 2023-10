Une jeune femme canadienne du nom de Tiferet Lapidot manque à l’appel en Israël et son cousin qui vit à Montréal affirme qu’elle est disparue après le festival dans le désert lors duquel une attaque du Hamas a fait des centaines de morts, le week-end dernier.

Un membre de sa famille pense qu'elle fait partie des otages retenus par le Hamas, selon ce qu'a indiqué son cousin à Noovo Info mardi.

«Son corps n’a pas été retrouvé parmi les 260 corps de jeunes hommes et femmes massacrés lors du festival», a dit Oran Zlotnik à Noovo Info, en marge d'une manifestation devant le Consulat général d'Israël à Montréal. «Son téléphone a été localisé pour la dernière fois à Gaza.»

Selon le cousin de Tiferet, elle est «une merveilleuse jeune fille de 22 ans qui a passé les deux dernières années à voyager dans le monde et à faire du bénévolat en Afrique».

«Nous espérons qu’elle a été enlevée, mais pas morte, mais nous ne savons rien maintenant.» - Oran Zlotnik, cousin de Tiferet Lapidot, qui manque à l’appel

Il va de soi que M. Zlotnik prend position fermement contre l’attaque au Hamas, dont les militants ne sont en fait pas des militants, à ses yeux, mais des «terroristes».

Et où est Laor Abramov?

La détresse est également palpable du côté de la famille de Laor Abramov, 20 ans. Il participait lui aussi au festival quand le drame est survenu.

«Le dernier contact que nous avons eu, c’est quand il a téléphoné à son père pour lui dire qu’ils tiraient sur eux, qu’ils se cachaient…», a raconté sa tante Yaël en entrevue avec Noovo Info.

Mardi, on apprenait aussi qu'un homme de Vancouver porté disparu en Israël a été tué lors de cette attaque du Hamas lors d'un festival de musique. Il a été la deuxième victime canadienne confirmée dans le massacre.

La première victime canadienne confirmée a été le Québécois Alexandre Look, un homme de 33 ans de Westmount. Il visitait Israël et a péri dans l’attaque surprise du Hamas, qui a poussé Israël à déclarer l'état de guerre. Selon sa famille et le Chabad of Westmount, Alexandre se serait porté au secours d'autres personnes avant sa mort.

Selon les dires d'Oran Zlotnik, sa cousine Tiferet était en compagnie d'Alexandre Look.

À VOIR ÉGALEMENT | Québécois assassiné en Israël: les parents d'Alex Look disent avoir assisté à la mort de leur fils en direct

L'attaque de samedi contre le festival de musique en plein air Tribe of Nova est considérée comme le pire massacre de civils de l'histoire israélienne, avec au moins 260 morts et un nombre encore indéterminé de prises d'otages.

Des dizaines de militants du Hamas qui avaient franchi la barrière de séparation fortement fortifiée d'Israël et traversé le pays depuis Gaza ont ouvert le feu sur environ 3500 jeunes Israéliens qui s'étaient rassemblés pour une joyeuse nuit de musique électronique pour célébrer la fête juive de Souccot.

L'armée israélienne a déclaré que plus de 900 personnes étaient mortes en Israël depuis l'incursion du Hamas samedi. À Gaza et en Cisjordanie, 765 personnes ont été tuées, selon les autorités locales.

Avec de l'information de CTV News.

Note de la rédaction: Dans la version initiale de cet article, il était indiqué qu'Oran Zlotnik était l'oncle de Tiferet Lapidot, alors qu'il est plutôt son cousin. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.