Marie-Michelle Lauzon, journaliste de Noovo Info, est en lice pour le prix 2022 de la meilleure nouvelle parlée (moins de cinq minutes) de l’Association canadienne des journalistes (ACJ).

Son dossier exclusif De plus en plus d’armes saisies dans les écoles, diffusé en octobre dernier sur le Noovo.Info et en ondes aux bulletins Noovo Le Fil, est le seul reportage francophone retenu parmi les cinq finalistes dans cette catégorie.

À VOIR | De plus en plus d'armes saisies à l'école



Dans le cadre d’une incursion dans les milieux scolaires du primaire et du secondaire, Marie-Michelle Lauzon a découvert une tendance à la hausse des saisies d’armes dans les écoles du Québec.

La journaliste a recueilli le témoignage poignant d’une technicienne en éducation spécialisée (TES), les commentaires de nombreuses sources des milieux scolaire, policier et municipal, ainsi que l’histoire choquante d’un jeune homme de Montréal. Le reportage montre des jeunes qui s'affichent fièrement avec des couteaux et même des pistolets sur les réseaux sociaux.

L’ACJ a annoncé vendredi la liste des finalistes de son programme de prix 2022.

Voici tous les finalistes de la catégorie NOUVELLE PARLÉE (MOINS DE CINQ MINUTES) :

Les récipiendaires de chaque catégorie seront annoncés lors du gala de remise des prix de l’ACJ, prévu le 15 avril 2023 à Vancouver, dans le cadre de la conférence nationale de l’ACJ.

L’ACJ des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1300 membres à travers le Canada. Les rôles principaux de l’ACJ sont le travail de défense de l’intérêt public et le développement professionnel de ses membres.