Une juge fédérale a donné le feu vert à Microsoft en refusant de bloquer l’imminente acquisition de 69 milliards de dollars de la société de jeux vidéo Activision Blizzard. Les régulateurs cherchent à annuler l'accord parce qu'ils affirment que l’achat de la société nuira à la concurrence.

La juge de district américaine Jacqueline Scott Corley a déclaré dans une décision que la «Federal Trade Commission (FTC) n'a pas démontré que cette fusion dans cette industrie spécifique pourrait considérablement réduire la concurrence. Au contraire, les preuves au dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d'autres contenus d'Activision».

Microsoft semblait avoir le dessus lors d'une audience devant un tribunal de San Francisco de cinq jours qui s'est terminée à la fin du mois dernier. L'audience a mis en valeur les témoignages du PDG de Microsoft, Satya Nadella, et du PDG de longue date d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui se sont tous deux engagés à rendre le jeu à succès d'Activision, Call of Duty, disponible pour les personnes qui y jouent sur consoles - en particulier la PlayStation de Sony - qui sont en concurrence avec la Xbox de Microsoft. «Notre fusion profitera aux consommateurs et aux travailleurs. Elle permettra la concurrence plutôt que de permettre aux leaders du marché établis de continuer à dominer notre industrie en plein essor», a affirmé le PDG d'Activision, Bobby Kotick, dans une déclaration écrite.

Les actions d'Activision Blizzard Inc. ont augmenté de 5% à la suite de la décision.

La FTC avait demandé à la juge Corley de rendre une injonction afin de bloquer temporairement l’achat d’Activision jusqu'à ce que la FTC puisse l'examiner lors d'un procès en août.

Les deux sociétés ont mentionné qu'un tel retard les forcerait à abandonner l'accord d'acquisition signé il y a près de 18 mois. Microsoft a promis de verser à Activision des frais de rupture de contrat de 3 milliards de dollars si l'accord ne se conclut pas d'ici le 18 juillet.

Un autre juge avait rejeté la tentative de la FTC plus tôt cette année d'empêcher Meta de racheter l'entreprise Within Unlimited. Mme Corley s'est montrée sceptique quant à l'affaire de la FTC au cours des procédures, en particulier sur les préjudices hypothétiques causés si Microsoft retirait Call of Duty des plateformes concurrentes ou offrait une expérience médiocre sur des consoles concurrentes.

«Tout cela revient encore à Call of Duty», a-t-elle ajouté. «Nous sommes ici à cause de Call of Duty.»

Vers la fin de l'audience, la juge Corley a déclaré que la FTC avait déjà remporté une victoire pour les consommateurs en raison des promesses faites par Microsoft à certains concurrents pour faciliter l'accord avec Activision Blizzard.

Alors que les enquêtes et les litiges se multipliaient aux États-Unis et dans le monde, Microsoft s'est engagé à ce que Call of Duty soit disponible sur la console Nintendo Switch, le service de jeux de Nvidia et d'autres plateformes pendant au moins une décennie.

«D'une certaine manière, vous avez gagné», a répliqué Mme Corley à l'avocat principal de la FTC dans l'affaire, James Weingarten.

«Je ne pense pas que nous ayons gagné», a répliqué M. Weingarten, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve que les contrats «conclus précipitamment» protègeraient suffisamment le marché. Plusieurs autres pays et l'Union européenne ont approuvé l'acquisition d'Activision Blizzard, mais elle est toujours contestée par l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni. Microsoft fait appel de la décision du régulateur britannique de bloquer l'accord, et une audience devant un tribunal à ce sujet doit commencer plus tard ce mois-ci.

Les régulateurs canadiens enquêtent également sur la transaction et ont conclu qu'elle «risque d'empêcher ou de réduire» la concurrence sur les consoles de jeux et les services d'abonnement, selon une lettre adressée à Microsoft déposée dans l'affaire américaine à la fin du mois dernier.