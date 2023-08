Une liste d’accusations criminelles en Géorgie contre Donald Trump est brièvement apparue lundi sur un site web du comté de Fulton, mais les procureurs ont déclaré que l’ancien président n’avait pas été inculpé dans une longue enquête qui se poursuit sur l’élection présidentielle de 2020.

Un grand jury du comté de Fulton a commencé à entendre des témoins lundi. Peu après midi, Reuters a fait état d’une liste de plusieurs accusations criminelles à porter contre Donald Trump, y compris des accusations d’extorsion, de complot en vue de commettre de fausses déclarations et de sollicitation de violation de serment par un officier public.



Reuters, qui a ensuite publié une copie du document, a déclaré que le dossier avait été retiré rapidement par la suite. Un porte-parole de la procureure du district du comté de Fulton Fani Willis a affirmé que le document d’accusation déposé était « inexact », mais a refusé de commenter davantage.

On s’attendait à ce que les procureurs présentent ces chefs d’accusation au grand jury. On ignore pourquoi les accusations étaient détaillées dans un dossier alors que les grands jurés entendaient encore des témoins, lundi.

Pendant deux ans et demi, Mme Willis a enquêté sur les mesures prises par Donald Trump et d’autres dans leurs efforts pour renverser sa défaite serrée en Géorgie face au démocrate Joe Biden. Les barrières et les fermetures de rues autour du palais de justice du centre-ville d’Atlanta, ainsi que les déclarations faites par Mme Willis, avaient indiqué qu’une présentation à un grand jury allait probablement commencer cette semaine.

Clark Cunningham, professeur de droit à la Georgia State University, a affirmé que le dépôt sur le site web du tribunal d’une énumération des accusations sur lesquelles les procureurs prévoient de demander au grand jury de voter était probablement une erreur administrative.

« Le grand jury ne s’assied pas autour d’une table pour écrire des actes d’accusation, ils leur sont présentés, a-t-il déclaré. Je pense que cela nous dit ce qu’ils prévoient de présenter au grand jury, et le grand jury pourrait dire non. »

Donald Trump et ses avocats ont rapidement saisi l’occasion de cette fuite pour affirmer que le processus était truqué, mais M. Cunningham ne croit pas que cela aura finalement un impact sur l’affaire.

Les procureurs présentent les éléments d’enquête

Les procureurs d’Atlanta qui enquêtent pour savoir si Donald Trump et ses alliés se sont ingérés illégalement dans les élections de 2020 en Géorgie, aux États-Unis, ont commencé à présenter leur dossier au grand jury.

L’ancienne sénatrice démocrate de l’État, Jen Jordan, qui avait été citée à comparaître devant le grand jury, a déclaré en quittant le palais de justice du comté de Fulton lundi en fin de matinée qu’elle avait été interrogée pendant environ 40 minutes.

Les médias ont rapporté que l’ex-représentante démocrate de l’État, Bee Nguyen, et Gabriel Sterling, un haut fonctionnaire du bureau du secrétaire d’État, avaient été vus arrivant au palais de justice plus tôt lundi.

Mmes Nguyen et Jordan ont toutes deux participé à des audiences législatives en décembre 2020, au cours desquelles l’ancien maire de New York et avocat de M. Trump, Rudy Giuliani, et d’autres personnes ont fait de fausses déclarations sur une fraude électorale généralisée en Géorgie.

L’avocat de M. Trump, John Eastman, a également comparu lors d’au moins une de ces audiences. Il a affirmé que l’élection ne s’était pas déroulée conformément à la loi de la Géorgie et que les législateurs devraient nommer une nouvelle liste de grands électeurs.

M. Sterling et son patron, le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, tous deux républicains, se sont vigoureusement opposés aux allégations de problèmes généralisés concernant les élections en Géorgie.

Le 2 janvier 2021, M. Trump a téléphoné à M. Raffensperger pour lui suggérer de l’aider à « trouver » les voix dont M. Trump avait besoin pour battre M. Biden. C’est la publication d’un enregistrement de cet appel téléphonique qui a incité Mme Willis à ouvrir son enquête environ un mois plus tard.