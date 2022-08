Les Québécois ont été stupéfaits vendredi soir alors que plusieurs ont observé ce qui semblait être une ligne de lumière planant dans le ciel.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

«Quelqu'un sait ce que cette lumière pourrait être ?», a écrit le joueur de hockey retraité Maxime Talbot sur les réseaux sociaux tard vendredi soir.



Talbot a inclus une image floue du phénomène, qui semblait être une ligne de lumière se déplaçant rapidement dans le ciel.

Somebody else saw this in the sky above Montreal tonight ??? Anybody know what this light could be ? #MYSTERY #spaceship pic.twitter.com/xu76voBgWi