Une semaine après la tragédie survenue à la garderie éducative Ste-Rose, à Laval, des hommages seront rendus aux victimes, mercredi.

À 8h24, l’heure exacte à laquelle le conducteur d’un autobus de la Société de transport de Laval (STL) a percuté la garderie, tuant deux enfants et en blessant six autres, les chauffeurs d’autobus s’arrêteront pour observer une minute de silence.

La STL souligne que ses employés souhaitent exprimer leur compassion envers les familles et toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette tragédie.

«Toute la grande famille STL a été fortement ébranlée par ces événements et cette minute de silence est un moyen pour nos employés de se recueillir et d’exprimer toute leur solidarité envers ceux et celles qui ont été touchés par ce drame», précise Josée Roy, directrice générale de la STL.

Les employés de première ligne vont également cesser leurs activités pendant une minute.

Les chauffeurs de la STL seront rejoints par leurs confrères et consœurs de la Société de transport de Montréal (STM) et du Réseau de transport de Longueuil (RTL) lors de cet hommage, indique le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

«L’événement a bouleversé les chauffeurs d’autobus de Laval, particulièrement, et des chauffeurs d’autobus de partout en général. Voir son outil de travail causer une telle tragédie est ahurissant. Nous pensons aux victimes, à leurs proches et aux travailleuses de la garderie», explique dans un communiqué Dominic Aubry, conseiller syndical du SCFP.

En raison de l’enquête policière, la STL et le syndicat ne fournissent aucun autre détail.

