La Monnaie royale canadienne lancera une nouvelle pièce de 2 $ avec un anneau noir en mémoire de la reine Élisabeth II.

Ceci est une traduction de CTV News.

La pièce, datée de 2022 et dont la mise en circulation est prévue pour la fin du mois de décembre, aura les éléments habituels d'une pièce de 2 $ en plus d'une bande noire, visant à symboliser un bandeau de deuil.



Le centre des pièces restera en or, l'extérieur en argent sera remplacé par du nickel noir. L'image de la reine défunte figurera comme d'habitude sur une face, tandis que le dessin traditionnel de l'ours polaire, réalisé par Brent Townsend, figurera sur l'autre face.

La reine est décédée en septembre dernier, après 70 ans de règne. Son fils, le roi Charles III, lui a succédé.

«La reine Elizabeth II a régné en tant que chef d’État du Canada pendant sept décennies et a été le seul monarque pour la majorité de la population canadienne», a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. «Notre pièce de circulation spéciale de 2 $ offre aux Canadiennes et aux Canadiens une façon de préserver son souvenir.»

La Monnaie royale canadienne créera près de cinq millions de pièces dans un premier temps, bien que d'autres pourraient être créées si nécessaire. Elles commenceront à entrer dans le système national de distribution de pièces mercredi et seront mises à la disposition du public tout au long du mois, à mesure que les banques reconstitueront leurs réserves de pièces de 2 $.

De plus, la Monnaie royale canadienne organise des échanges publics de pièces à Ottawa et à Winnipeg, mercredi et jeudi.

Les pièces de monnaie canadiennes comportent le portrait du monarque régnant depuis le début de la production en 1908, ce qui a donné lieu à des spéculations après le décès de la reine, selon lesquelles la Monnaie royale canadienne devrait produire rapidement de nouvelles pièces ayant cours légal et portant le nom du roi Charles III.

Toutefois, l'actuel billet de 20 $ est appelé à circuler pendant des années, et il n'est pas obligatoire de modifier le dessin des pièces dans un délai précis après un changement de monarchie. Des pièces à l'effigie du roi Charles III ont déjà été mises en circulation au Royaume-Uni, mais il reste à savoir quand les pièces de circulation canadiennes à l'effigie du roi arriveront dans nos portefeuilles.

De nouvelles pièces sont souvent frappées pour honorer des personnes, des événements historiques ou des groupes particuliers, mais de nombreuses pièces de spécialité sont aussi créées en séries plus limitées.

Le mois dernier, la Monnaie a créé une pièce commémorative de 1 $ en l'honneur de l'inventeur Alexander Graham Bell, et en août, elle a lancé une nouvelle pièce en circulation de 1 $ en l'honneur de la légende du jazz Oscar Peterson, toutes deux limitées à un tirage de trois millions de pièces.

Environ un milliard de pièces en circulation sont fabriquées chaque année dans les installations de la Monnaie royale canadienne à Winnipeg.