Une œuvre du peintre Bob Ross a été mise en vente pour près de 10 millions de dollars américains par une galerie de Minneapolis, au Minnesota.

La peinture Une promenade dans les bois, réalisée par l’artiste lors de la célèbre émission Le plaisir de peindre, est la première des 400 œuvres produites par l’animateur dans l’histoire du programme télévisé.



«C'est la peinture de la saison un, épisode un. C’est un peu ce qu’on pourrait appeler la carte de recrue de Bob Ross», a lancé Ryan Nelson, propriétaire de la galerie Modern Artifact. Le premier épisode de l’émission a été diffusé le 11 janvier 1983.

 

Ayant grandi dans une petite ville, M. Nelson a découvert la peinture grâce à l'émission de Bob Ross, lui qui est un grand fan de son art. Il ne s’attend pas une vente rapide en raison du prix élevé demandé, qu'il voit comme une opportunité de présenter la peinture à un public plus large.

Lors de cette première émission où il a peint Une promenade dans les bois, Ross - arborant sa fameuse permanente, une barbe complète et une chemise déboutonnée - insistait sur le fait que la peinture n'avait pas besoin d'être prétentieuse.

«Nous avons évité de peindre pendant si longtemps parce que je pense que toute notre vie on nous a dit qu'il fallait aller à l'école pendant la moitié de sa vie, peut-être même être béni par Michel-Ange à la naissance, pour pouvoir peindre une image», a expliqué M. Ross. «Et ici, nous voulons vous montrer que ce n'est pas vrai. Que vous pouvez peindre une image.»

Bob Ross, décédé en 1995, a animé l'émission de 1983 à 1994. Dans chaque épisode, il s'adressait directement aux téléspectateurs qu'il encourageait à peindre avec lui tout en créant des scènes idéalisées de rivières bordées de montagnes, de cascades et de cabanes rustiques et de moulins - le tout réalisé très rapidement.

«C'est l'artiste du peuple», a lancé M. Nelson. «Ce n'est pas une institution qui vous dit que Bob Ross est génial. Ce n'est pas une galerie haut de gamme qui vous dit que Bob Ross est génial. Ce sont les gens, la population du monde, qui disent que Bob Ross est génial.»

La première saison de Le plaisir de peindre a été tournée à Falls Creek, en Virginie, et la peinture du premier spectacle de Ross a été vendue quelques mois plus tard pour collecter des fonds pour la station locale de PBS. Une bénévole de la station a acheté la peinture à un prix non divulgué et l'a accrochée chez elle pendant 39 ans avant de contacter M. Nelson, qui a acheté et vendu plus de 100 œuvres de Bob Ross.

M. Nelson a acheté la peinture l'année dernière, puis lui a donné un prix de «non à la vente» de 9,85 millions de dollars, a déclaré la porte-parole Megan Hoffman.