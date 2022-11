La victoire des Condors de Beauce-Appalaches vis-à-vis les Gaillards de Jonquière a fait place à des dérapages, ce week-end, alors que le Bol d’Or, remis à l’équipe gagnante, a pratiquement été annihilé par certains joueurs.

Étiquettes d'ex-vainqueurs arrachées, trophée tordu et mis en feu… les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux à la suite du sacre des Condors, qui évoluent en division 3 au niveau collégial, ont suscité de nombreuses réactions négatives sous le reportage d'ATM 103.5, signé par le journaliste Laurent Emond qui a initialement rapporté l'histoire.

 

Dans un communiqué, le Cégep Beauce-Appalaches a dénoncé les «actes inacceptables» de certains joueurs en plus de confirmer que le trophée avait été lourdement endommagé, à la suite du gain des Condors de 28-21 contre les Gaillards samedi à Thetford Mines.

Les activités prévues afin de souligner la victoire ont été annulées et des sanctions sont attendues.

La direction du Cégep, qui soutient avoir été informée de la situation lundi, certifie avoir rencontré les joueurs et les entraîneurs pour faire le point sur ces «gestes inadmissibles». «Nous sommes conscients que les actes commis ne respectent pas l’éthique professionnelle dont sont tenus de faire preuve nos étudiants-athlètes», a fait savoir Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

«Ces gestes vont à l’encontre de nos valeurs et nous ne tolérons pas ce type de comportement. Il est donc important pour nous que les jeunes apprennent de cet événement et assument les conséquences des actes commis», ajoute M. Vachon.

Les joueurs des Condors se sont engagés à payer les coûts reliés à la restauration de «symbole incarné par le Bol d’Or».

Manque de respect et excuses

La diffusion de ces images a offusqué les membres des Gaillards, certains qualifiant la situation d’irrespectueuse. «Je comprends qu’ils sont jeunes, mais on a affaire à des jeunes qui ont perdu le fil de la réalité, estime-t-il. Un trophée, il y a quelqu’un qui l’a gagné avant toi et il y a quelqu’un qui va le gagner après», a souligné François Laberge, conseiller à la vie étudiante au Cégep de Jonquière et ex-entraîneur-chef des Gaillards dans une entrevue accordée au Quotidien.

Le Cégep de Beauce-Appalaches a d’ailleurs reconnu que les dégâts effectués sur le Bol d’Or étaient un «manque de respect flagrant envers l’ensemble des gagnants» du trophée.

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a confirmé à Noovo Info mercredi avoir pris connaissance des évènements survenus cette fin de semaine.

Gustave Roel, le président-directeur général du RSEQ, affirme que l’organisation est en communication avec les dirigeants du CÉGEP de Beauce-Appalaches. Des décisions concernant la destruction du trophée seront prises lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration du RSEQ prévue le 7 décembre prochain. «Des 8 dernières années que je suis au Réseau du sport étudiant du Québec, je n'ai jamais vu une coupe être détruite de cette façon. Il est arrivé que des coupes soient échappées et un peu bossées, mais pas ce que j'ai vu sur les images» a soutenu M. Roel.

Des lettres dans lesquelles les joueurs se confondent en excuses ont été rédigées par les joueurs des Condors à l’intention des Gaillards du Cégep de Jonquière, du RSEQ et de «l’ensemble des collèges qui sont dans le Réseau du sport étudiant du Québec.»

«Ces actes montrent un manque flagrant de respect et nous le regrettons», peut-on notamment lire.

Avec des informations de Marie-Pier Boucher, Noovo Info