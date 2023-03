Une intervention policière a tourné au drame lundi soir à Louiseville en Mauricie alors qu'une policière de la Sûreté du Québec (SQ) a été poignardée à mort lors de l'arrestation d'un suspect qui a ensuite été abattu.

L'attaque est survenue vers 20h30, à l'intersection de l'avenue St-Laurent et de la rue St-Aimé, en plein coeur du centre-ville.

Deux policiers procédaient à l’arrestation d’un individu concernant des menaces. Au moment de lui lire ses droits, l'homme se serait emparé d'un long couteau, s'apparentant à un sabre,et a attaqué la policière qui aurait ensuite chuté d'un balcon.

Un collègue patrouilleur a ensuite ouvert le feu sur le suspect de 35 ans, l'atteignant mortellement.

La sergent décédée est Maureen Breau. Elle comptait un peu plus de 20 ans d’expérience au sein de la Sûreté du Québec. Elle était affectée au poste de la MRC de Maskinongé.

«C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de la sergente Breau. Une telle épreuve nous rappelle le danger du métier de policier face à des situations extrêmes comme celle à laquelle ont dû faire face la sergente Breau, ses confrères policiers et les préposés aux télécommunications d’urgence qui ont soutenu ces derniers lors de cette intervention. J’offre mes plus sincères condoléances à son conjoint, ses enfants, sa famille et ses collègues», a affirmé Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec dans un communiqué acheminé aux médias tôt mardi matin.

C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de la sergente Maureen Breau dans l’exercice de ses fonctions, hier soir à Louiseville. Nous offrons nos plus sincères condoléances à son conjoint, ses enfants, sa famille et ses collègues. https://t.co/H2rHTLZMuM pic.twitter.com/jXxn8z7szJ — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) March 28, 2023

À lire également :



Le lieux de l'intervention policière du lundi 27 mars 2023 à Louiseville où une policière a été poignardée et où un suspect est décédé. Cosmo Santamaria | CTV News

«Les membres de la Sûreté du Québec sont actuellement en deuil. Ensemble, nous traverserons cette épreuve et rendrons un hommage solennel à Maureen le temps venu(...) Il faut savoir que le conjoint de Mme Breau est également un policier de la Sûreté du Québec.», a ajouté Patrice Cardinal, directeur de la Direction des communications et des relations internationales à la SQ.

Lors de cette intervention, un autre policier a été blessé. La vie de ce dernier n’est toutefois pas en danger.

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, a aussi fait état de sa tristesse sur les réseaux sociaux et a ajouté que ses pensées accompagnaient la Sûreté du Québec et tous les policiers de la province. Il a rappelé que les policiers effectuaient un travail dangereux et important pour assurer la sécurité des Québécois et a ajouté qu'il ne les remerciera jamais assez pour leurs sacrifices.

La SQ ajoute qu'un hommage solennel à la sergente Maureen Breau sera rendu plus tard.

Enquête du BEI

Une enquête est actuellement menée par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) pour éclaicir les circonstances de ce drame. Cinq enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux en soirée lundi. Une enquête criminelle parallèle a aussi été confiée au Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Les autres résidents de l'immeuble ont été pris en charge par la Croix-Rouge afin d'être relocalisés jusqu'à ce que l'enquête soit complétée.

Le BEI demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site Web.