La première canicule de la saison frappe déjà plusieurs régions du Québec.

Les températures pourraient atteindre les 35 degrés jeudi en tenant compte du facteur Humidex.



Il s'agit d'une situation exceptionnelle pour cette période de l'année.

«C’est quand même tôt dans l’année. Généralement, ça va se produire plus tard en saison au mois de juin.» - André Cantin, Météorologue, Environnement Canada

Avec de telles conditions à l’horaire, la prévention des coups de chaleur est toujours de mise, surtout pour les personnes les plus vulnérables.

Voyez le compte-rendu de Emmanuel Leroux-Nega à Montréal dans la vidéo qui accompagne ce texte.

«Les personnes à risque sont les nourrissons et les jeunes enfants, ainsi que les personnes âgées.» - Dr Guillaume Campagné, Médecin spécialiste en santé publique, CISSS de l’Outaouais

Parmi les consignes de base pour se protéger de la chaleur et des rayons UV, notons une bonne hydratation, se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée et l'application régulière de crème solaire.

Conseils

La chaleur peut causer une déshydratation dont les principaux symptômes sont:

Une soif intense;

Une fatigue inhabituelle;

Des maux de tête;

Des étourdissements; et

De l’enflure aux mains, aux pieds et aux chevilles, ainsi que des crampes musculaires.

En l’absence d’intervention, l’état peut s’aggraver, pouvant aller jusqu’au coup de chaleur qui peut se reconnaître par une température du corps élevée, de la confusion et un évanouissement. Le coup de chaleur est une urgence médicale.

Qui est à risque?

Tout le monde peut être atteint de problèmes de santé liés à la chaleur, mais certaines personnes sont plus à risque, comme:

Les personnes âgées;

Les nourrissons et jeunes enfants;

Les personnes avec des maladies chroniques, surtout les maladies du cœur, des poumons, des reins et certains troubles de santé mentale;

Les personnes qui ont besoin d’aide pour boire; et

Les personnes qui travaillent à l’extérieur ou qui sont exposées à la chaleur d’autres sources (p. ex. cuisiniers).

Que faire pour se protéger de la chaleur?

Il est recommandé de:

Boire beaucoup d’eau tout au long de la journée, même quand on ne ressent pas la soif.

Pour le bébé allaité, offrir le sein à la demande. Il est tout à fait normal qu’il tète plus souvent.

Pour le bébé nourri aux préparations commerciales pour nourrisson, en offrir plus souvent.

Pour le bébé de plus de six mois, offrir de l’eau en petites quantités après ou entre les boires.

Éviter les boissons alcoolisées et sucrées (jus et boissons gazeuses) et celles contenant de la caféine (thé, café).

Se rafraîchir la peau avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour.

Pour l’adulte, se rafraîchir souvent en prenant une douche ou un bain frais chaque jour ou plus au besoin.

Pour les bébés et les enfants, les rafraîchir en prenant un bain ou une douche tiède au moins deux fois par jour.

Passez au moins deux heures par jour dans les endroits climatisés ou plus frais de votre résidence.

Fermer les rideaux ou stores lorsque le soleil brille et ventiler si possible lorsque la nuit est fraîche;

Planifier les activités extérieures et les sorties au parc à des périodes plus fraîches de la journée et diminuer l’intensité des activités au besoin.

Attention : Ne jamais laisser un enfant ou un bébé seul dans une voiture ou une pièce mal aérée, même quelques minutes.

Rayons UV et coups de soleil

Une exposition répétée et excessive aux rayons ultraviolets du soleil peut endommager la peau, causer des lésions aux yeux et augmenter le risque de cancer de la peau. Protégez-vous du soleil et informez-vous sur l’indice UV avant de sortir.

Qui est à risque?

Tout le monde est à risque de coup de soleil. Particulièrement, les enfants de moins de 18 ans et certaines personnes plus sensibles aux rayons UV, car elles ont naturellement moins de mélanine dans la peau.

Que faire pour se protéger des rayons UV lors des sorties extérieures?

Certaines précautions peuvent être prises afin de limiter votre exposition aux rayons UV:

Restez à l’ombre le plus possible et portez des vêtements légers.

Portez des lunettes de soleil qui protègent les yeux aussi bien des rayons UVA que des rayons UVB.

Si vous ou vos enfants de plus de 6 ans ne pouvez éviter de vous exposer au soleil, appliquez régulièrement une crème solaire dont le facteur de protection solaire (FPS) est de 30 ou plus.

La crème solaire peut être appliquée sur les zones non protégées par les vêtements 30 minutes avant de sortir, même si le temps est nuageux. Répétez l’application de la crème solaire aux deux heures et après chaque baignade.

Évitez d’exposer vos enfants au soleil sans protection entre 11h et 15h, car ils ont la peau plus sensible aux rayons UV.

Pour les bébés de moins de 6 mois, n’appliquez pas de crème solaire et gardez-les à l’ombre, en les mettant par exemple sous un parasol, mettez-leur un chapeau à large bord et habillez-les avec des vêtements qui couvrent les bras et les jambes.

Évitez de prendre des médicaments qui rendent la peau sensible aux rayons UV.

Utilisez une crème solaire approuvée par l’Association canadienne de dermatologie.

Si vous ressentez un malaise ou si vous avez des questions sur votre santé, appelez Info-Santé au 8-1-1 ou renseignez-vous auprès d’une infirmière ou d’un médecin. En cas d’urgence, appelez le 9-1-1.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web du Gouvernement du Québec.

* Source: Communiqué, CISSS de l’Outaouais