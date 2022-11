Une professeure de Campbell River, en Colombie-Britannique, a divisé sa classe de deuxième année en fonction de l'ethnicité de ses élèves afin de leur expliquer ce qu’était la ségrégation et a vu son certificat d’enseignement être suspendu à la suite de l’incident.

Les évènements remontent au 15 février 2022, selon le Commissaire à la règlementation des enseignants de la Colombie-Britannique. L’accord entre la professeure Diana Maria Lontayao et l’institution a été conclu le mois dernier, mais a été publié mardi.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Mme Lontayao a reconnu les faits rapportés par le commissaire. Le jour de l’incident, la professeure racontait l’histoire de Rosemary Brown, la première femme de couleur noire à être élue lors d’une élection canadienne.

Selon l’accord, Mme Lontayao aurait demandé à ses élèves s’ils comprenaient ce que le terme ségrégation signifiait. Alors que cela ne semblait pas être le cas, la professeure a décidé d’y aller d’un «exercice pour expliquer à la classe ce qu’est la ségrégation», mentionne le document.

Mme Lontayao a donc demandé à un élève de délimiter un petit coin du gymnase avec des cônes, puis a dit: «Tous les enfants bruns, allez dans ce coin.»

Trois enfants appartenant à ce groupe ethnique se sont dirigés vers ce coin, alors que le reste de la classe jouait séparément, raconte le rapport, qui indique également que Mme Lontayao a demandé à son groupe de ne pas jouer avec les trois enfants ni de leur adresser la parole.

Ensuite, lorsqu’est venu temps de la pause, Mme Lontayao aurait dit aux enfants dans le coin qu’ils devaient attendre après les étudiants blancs pour aller boire de l’eau.

«À un certain moment, l’un des étudiants dans le coin s’est mis à pleurer», avance le rapport.

Mme Lontayao a alors mis fin à l’exercice. Elle a ensuite expliqué à quel point la ségrégation était injuste et s’est excusée auprès de ses étudiants contrariés.

Un mois à la suite de l’incident, la commission a émis un avis de discipline à Mme Lontayao, qui a également écopé d’une suspension sans solde de 20 jours. Le commission scolaire a obligé la professeure à suivre le cours «Learning About Racism» de la Fondation canadienne des relations raciales. Mme Lontayao a également été réaffectée dans une autre école, selon l’accord. La professeure a également vu son certificat d’enseignement être suspendu pendant une journée en raison de la violation de la «norme 1» des normes professionnelles des éducateurs de la Colombie-Britannique.

«Mme Lontayao n'a pas traité les élèves avec dignité et respect et n'a pas suffisamment pris soin de leur bien-être mental et émotionnel», explique le document disciplinaire.

La dame a purgé sa suspension d’un jour lundi.