Alors que s'achevait la séance d'entraînement des Maple Leafs de Toronto, tous les coéquipiers de William Nylander se sont approchés de lui pour le féliciter et lui donner une tape amicale avec leur bâton. Ils vont le taquiner de nouveau bien assez vite.

Nylander a accepté une prolongation de contrat de huit ans d'une valeur de 92 millions de dollars US avec les Maple Leafs, a confirmé l'équipe de la LNH lundi. Il s'agit du contrat le plus important de l'histoire de la formation torontoise en termes de valeur totale, et il comprend une clause de non-mouvement.

La rumeur de la signature de l'accord circulait depuis longtemps, si bien que les coéquipiers de Nylander se sont amusés à ses dépens, en lui disant «de rien» après avoir obtenu des passes sur ses deux buts contre les Sharks de San Jose, samedi. Le défenseur et capitaine adjoint Morgan Rielly a aussi annoncé lundi que Nylander allait payer les soupers pendant un certain temps.

«Je n'ai pas fait ça tout seul», a déclaré Nylander après l'entraînement. «Merci à mes coéquipiers et à l'équipe d'entraîneurs, à la direction, à tous ceux qui ont cru en moi et surtout à la ville de Toronto aussi, à tous les fans des Maple Leafs pour leur soutien.»

Âgé de 27 ans, Nylander a marqué 21 buts et obtenu 33 aides en 37 matchs cette saison.

Les Maple Leafs ont réclamé Nylander au huitième rang lors de la séance de sélection de 2014. Il compte 198 buts et 286 aides en 558 matchs en carrière avec les Maple Leafs, et son ratio défensif se chiffre à plus-28.

Nylander était susceptible de devenir joueur autonome sans compensation à l'issue de la saison 2023-24, mais il a dit qu'il n'était nullement intéressé à aller voir s'il pouvait obtenir un contrat plus lucratif ailleurs.

«C'est la plus longue période que j'ai passée au même endroit de toute ma vie», a déclaré le joueur d'origine suédoise, qui est né à Calgary au moment où son père, Michael Nylander, jouait pour les Flames.

«C'est drôle, l'autre jour je parlais à un ami et je lui ai dit 'après on rentre à la maison», en faisant référence à Toronto.

«Sans même y penser, c'était chez moi.»

Avec cette entente, les Maple Leafs consacreront environ 45,75 M$ pour leur soi-disant «noyau dur», composé de Nylander, du centre Auston Matthews, du capitaine John Tavares et de l'ailier Mitch Marner pour la saison prochaine.

«C'est crucial pour moi, en tant que joueur, de savoir qu'ils investissent vraiment dans le noyau, qu'ils parient sur nous. Je pense que nous voyons les choses de la même façon», a souligné Nylander.

«Ultimement, c'est la raison pour laquelle je voulais rester pendant huit ans. Je voulais tenter ma chance, essayer de gagner la coupe Stanley.»

Rielly est également dans la deuxième année d'un contrat de huit ans d'une valeur de 7,5 millions de dollars par saison. Ces cinq joueurs représentent plus de 60 % du plafond salarial des Maple Leafs.

Tous les cinq ont une clause de non-mouvement dans leur contrat.

Nylander a été nommé joueur étoile pour la première fois la saison dernière et a atteint des sommets en carrière avec 40 buts et 47 passes.

Les deux parties sont parvenues à un accord avant que son contrat actuel, signé en 2018, ne vienne à échéance.

Cet accord avait été le résultat d'une négociation difficile au cours de laquelle Nylander avait fait impasse sur le camp d'entraînement et refusé de jouer pour l'équipe jusqu'à ce qu'il s'entende sur un contrat de six ans et 45 millions de dollars le 1er décembre.