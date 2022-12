Lionel Messi, tout juste couronné champion de la Coupe du monde, a réalisé un autre exploit: accumuler le plus de likes sur une publication Instagram.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

Au moment d'écrire ces lignes, plus de 65 millions de personnes ont aimé la publication Instagram de Messi, lundi, célébrant la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde.

Le message présente plusieurs photos de Messi tenant le trophée du Mondial au-dessus de sa tête, célébrant avec ses coéquipiers et saluant les partisans. L'Argentine a battu la France dans un match serré qui a vu le capitaine Messi marquer deux des trois buts de son équipe avant de gagner lors des tirs au but.

« CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! » a écrit en Messi. «Tant de fois j'en ai rêvé, je n'arrive toujours pas à y croire.»

Le précédent record Instagram appartenait à une simple photo montrant un œuf. Cette photo a été publiée sur le compte world_record_egg avec l'objectif de dépasser les 18 millions de «j'aime» de la publication Instagram de Kylie Jenner, ancienne détentrice du record.

L'œuf compte actuellement 57 millions de mentions «j'aime».

Selon le Guinness World Records, les précédents détenteurs du record de la photo Instagram la plus appréciée incluent l'annonce de la grossesse de Beyonce Knowles-Carter en 2017 et les publications de célébrités influentes, dont la sœur de Kylie Jenner, Kendall Jenner, et la demi-sœur Kim Kardashian.

🎉 Leo Messi’s World Cup celebration post is now the most liked Instagram post of all time 🎉 https://t.co/6ItYum0M4T pic.twitter.com/3UjC0Ad14t