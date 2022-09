Le Canadien de Montréal a annoncé lundi avoir conclu une entente de partenariat pluriannuelle avec la RBC Banque Royal, selon laquelle le logo RBC figurera sur les chandails à domicile des joueurs à compter de la prochaine saison 2022-2023.

L’ajout de l’écusson RBC est réalisé dans le cadre du nouveau programme de publicité sur les chandails de matchs de la LNH, qui permet aux équipes de la Ligue de vendre de la publicité sur leurs chandails officiels à partir de la saison 2022-2023. Comportant le nom et le bouclier RBC avec son motif de lion emblématique, l’écusson sera présenté sur les chandails rouges officiels de l’équipe. Il sera de mesure standard de 3 x 3,5 po et il sera cousu dans la partie supérieure droite du torse.

Il sera porté pour tous les matchs à domicile pré-saison, saison régulière et séries éliminatoires, et sera disponible exclusivement en option sur les chandails officiels vendus dans les magasins Tricolore Sports à l’intérieur du Centre Bell et au Complexe sportif Bell à Brossard.

L’annonce du partenariat ainsi que les nouveaux chandails officiels de matchs ont été dévoilés lors de la 46e édition du tournoi de golf annuel des Canadiens de Montréal, un événement qui marque traditionnellement le coup d’envoi de la nouvelle saison de hockey et qui rassemble les partenaires d’affaires du Club, les partisans et membres des médias.

