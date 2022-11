L’ambassade russe au Canada s’est attaquée à la communauté LGBTQ+, publiant un message homophobe sur les réseaux sociaux.

«C’est une question de famille. La famille, c’est un homme, une femme et des enfants», a écrit l’ambassade de Russie sur son compte Twitter officiel.

It is all about family. Family is a man and a woman and children. pic.twitter.com/zJeONBDq0J