La Ville de Montréal se dote d'un nouveau règlement «plus robuste» avec des amendes «salées» pour mieux encadrer l’occupation et l’entretien des bâtiments.

«Nous posons une action de plus visant à responsabiliser les propriétaires. Nous sommes d’autant plus fiers que ce nouveau règlement, qui prévoit des amendes plus élevées, nous permet d’intervenir avec encore plus de mordant. Il s’agit d’un atout majeur pour mieux protéger nos bâtiments et nos milieux de vie», a expliqué le responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

Avec la mise en place de ce nouveau règlement, davantage de normes et de mesures de protection et de surveillance devront être mises en place pour les bâtiments vacants, notamment en encadrant la période de barricadage ainsi que les matériaux et la technique d’installation utilisés.

De plus, un éclairage extérieur des accès, ainsi qu’une température minimale de 10°C à conserver à l’intérieur pour prévenir le dépérissement et prolonger la vie des bâtiments seront désormais exigés selon la réglementation.

Dorénavant, les bâtiments vacants devront obligatoirement être enregistrés au registre de la Ville.

«Trop souvent, nous avons vu des bâtiments mal entretenus devoir être démolis. Nous voulons éviter que de telles situations se reproduisent et nous nous donnons les moyens pour y parvenir», a ajouté la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif, Ericka Alneus.

Les propriétaires devront s'attendre à payer des amendes plus «salées» en cas de non-conformité des bâtiments. Ces amendes pourraient s'élever jusqu'à 250 000$, comme c'est le cas pour un bâtiment patrimonial.

Le 16 mars dernier, un bâtiment patrimonial abritant des logements, dont plusieurs Airbnb, a pris feu dans le Vieux-Montréal. Six personnes sont sorties indemnes, neuf ont été transportées à l’hôpital, et sept y ont perdu la vie.