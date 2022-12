Une Jonquiéroise affirme avoir fait une répugnante découverte dans sa commande Tim Hortons le 11 novembre dernier. Cindy Dufour aurait trouvé un asticot vivant dans son bol-délice à la coriandre et à la lime.

Une vidéo du petit ver publiée sur Facebook a été partagée des centaines de fois. Elle a depuis été retirée après la réception d’une mise en demeure provenant de la propriétaire du Tim Hortons.



Croyant d'abord qu'il s'agissait d'un grain de riz, Mme Dufour dit avoir constaté que le ver bougeait en le touchant avec sa fourchette.

«Je suis allée chercher ce bol-là comme je fais souvent parce que j'aimais vraiment ça [...] Je trouvais que c'était un grain de riz qui était petit et qui était drôle, il était comme sur le bord du bol. Je l'ai pogné juste avec le coin de ma fourchette en jasant et il s'est mis à grouiller et à marcher sur ma fourchette», a-t-elle raconté à Noovo Info.

Mme Dufour n'a pas été malade après cette mésaventure. Toutefois, estimant que cette situation est inacceptable, elle dit avoir déposé une plainte au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) contre la succursale située sur le boulevard du Royaume à Jonquière.

Dans la publication sur Facebook, Cindy Dufour s'est dite déjà irritée par le service. «[Il n'y a] plus de service… et [c'est insalubre], ça va faire là…» a-t-elle écrit dans sa publication accompagnée d'une vidéo du ver en question.

Après avoir raconté son histoire à Noovo Info, Cindy Dufour a reçu une mise en demeure de Tim Hortons pour diffamation. La chaine de cafés lui a demandé de retirer sa vidéo des réseaux sociaux. Elle a conservé l'asticot dans son congélateur en attendant la suite des démarches.

La propriétaire du restaurant, quant à elle, n'a pas donné suite à notre appel et personne au restaurant en question n’était en mesure de répondre aux questions de nos journalistes.