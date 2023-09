Sydney a connu mardi sa première interdiction totale de feux en près de trois ans et plusieurs écoles du long de la côte de l’État de Nouvelle-Galles du Sud jusqu’au sud du pays ont été fermées en raison d’un danger accru d’incendie de forêt, causé par des conditions exceptionnellement chaudes et sèches dans le sud-est de l’Australie.

Les autorités anticipent une saison des incendies de forêt qui serait la plus destructrice de l’été de l’hémisphère sud depuis 2019-20. Cette année-là, des incendies avaient tué 33 personnes, détruit plus de 3 000 maisons et rasé 19 millions d’hectares.

Une interdiction totale de feux a été annoncée pour l’agglomération de Sydney et les communautés côtières du sud. Il s’agit de la première déclaration de ce type pour Sydney, la ville la plus peuplée d’Australie après Melbourne, depuis la fin du mois de novembre 2020.

Mardi, Sydney a égalé son record de température maximale de 34,6 degrés Celsius pour le mois de septembre. Le bureau australien de météorologie a qualifié ce début de printemps d’exceptionnellement chaud pour une grande partie du sud-est de l’Australie.

«Nous sommes dans une période de temps très, très chaud qui n’a pas été vue depuis de très nombreuses années», a expliqué Miriam Bradbury, météorologue en chef du bureau.

Les autorités ont annoncé que 61 incendies de forêt brûlaient dans l’État le plus peuplé d’Australie mardi, dont 13 ne sont pas maîtrisés.

Les autorités ont déclaré un danger d’incendie «catastrophique» le long de la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, le niveau de danger le plus élevé dans un système d’évaluation à cinq niveaux.

«Le problème, c’est que lorsque le danger d’incendie est “catastrophique”, nous n’avons pas beaucoup de temps pour maîtriser ces incendies et les contenir, et une fois qu’ils ont pris de l’ampleur, nous ne pouvons pas les éteindre», a souligné Rob Rogers, commissaire du service de lutte contre les incendies ruraux.

«Nous devons avertir la communauté que le risque a augmenté et veiller à ce que les gens se concentrent sur la préservation de la vie», a-t-il ajouté.

Les autorités éducatives de l’État ont déclaré que 20 écoles de la côte sud avaient fermé leurs portes mardi en raison du risque d’incendie auquel elles étaient exposées.

Le bureau de météorologie a précisé mardi qu’un schéma météorologique El Niño, associé à des conditions plus chaudes et plus sèches sur la côte est australienne, s’était installé après trois épisodes successifs de La Niña qui ont apporté des conditions plus douces et plus humides. L’Organisation météorologique mondiale a annoncé l’apparition d’un phénomène El Niño en juillet.

«Selon toute vraisemblance, nous pouvons nous attendre à ce que cet été soit plus chaud que la moyenne et certainement plus chaud que les trois dernières années», a indiqué Karl Braganza, directeur du bureau.