Une somme record d'un peu plus de 20.6 millions de dollars a été amassée lors du 35e Téléthon Opération Enfant Soleil présenté en direct du Théâtre Capitole à Québec.

L’argent sera versé à des hôpitaux pédiatriques du Québec afin de financer l'achat d'équipements permettant de mieux soigner les enfants malades et d’épauler leurs familles.

20 682 867 fois MERCI !❤️ pic.twitter.com/Bij3KLtjl0 — Opération Enfant Soleil (@EnfantSoleil) June 6, 2022

Des sommes d’argent sont également remises à des organismes pour la réalisation de plus de 50 projets liés à la prévention de la maladie chez les jeunes par le biais de l'activité physique et des saines habitudes de vie.

«Encore une fois, grâce à l'immense générosité des Québécoises et des Québécois, et à la mobilisation de la grande chaîne de solidarité d'Opération Enfant Soleil, nous lançons un signal fort à tous les enfants qui traversent la maladie et à leur famille : nous sommes là. Tout le Québec est à leur côté. Grâce à tous nos efforts, nous allons pouvoir continuer de veiller à leur offrir les meilleurs soins possible, à créer dans nos hôpitaux des espaces de vie adaptés à leurs besoins et à équiper les centres hospitaliers en région afin que les enfants puissent être soignés près de la maison. En facilitant leur parcours médical, on leur permet de concentrer toute leur énergie sur une chose : leur guérison», souligne Jonathan Gendron, président-directeur général d'Opération Enfant Soleil.

Les organisateurs du Téléthon Opération Enfant Soleil affirment qu’à ce jour, près de 288 millions $ ont été remis partout au Québec grâce à l’argent versé par les donateurs.

«La générosité de tous les donateurs d'Opération Enfant Soleil fait une réelle différence dans la vie de nombreuses familles. Les dons vont vraiment dans les hôpitaux, pour financer l'achat d'équipements. Puis, ça construit des vies, Olivia en est la preuve. Du fond du cœur, merci !» Jérémi Chartier, papa d'Olivia, 3 ans.

Plusieurs personnalités ont participé à l’animation du téléthon en fin de semaine, dont Annie Brocoli, Maxime Landry, Alain Dumas, Anick Dumontet, Louis-Georges Girard, Josée Lavigueur, Taïna Lavoie et Madame Labriski.

Avec des informations de La Presse canadienne.