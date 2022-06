La violente tempête qui a déferlé sur plusieurs régions du Québec le 21 mai dernier a coûté au moins 71 millions de dollars, a indiqué Hydro-Québec mardi.

L’orage, qui évoluait sur plus de 300 kilomètres et qui était accompagné de rafales de plus de 150 kilomètres, a généré d’importants dommages aux structures de la société d’État et a privé de courant 550 000 clients.

À lire également: Une résidence emportée par un glissement de terrain à La Baie

«Il s’agit de l’un des événements ayant nécessité le plus de travaux sur le terrain depuis la crise du verglas de 1998», indique Hydro dans un communiqué. Plus de 2 000 employés et employées ont été appelés à réparer ou remplacer 1125 poteaux et 400 transformateurs en plus d'installer 40 kilomètres de fils électriques, principalement dans Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière. Cela correspond à 160 000 heures travaillées par les monteurs de ligne.

Le coût total des opérations pourrait augmenter dans les prochains jours.

«Nos employés ont répondu présents. Autant nos monteurs de ligne qui effectuent le travail sur le terrain, nos partenaires entrepreneurs ou encore notre personnel qui coordonne le tout et s’assure que tout le monde ait un endroit où dormir entre deux quarts de travail de seize heures. Je les remercie tous et toutes et je salue leur dévouement», a fait savoir Sophie Brochu, présidente-directrice générale d’Hydro-Québec.

Si l'électricité a été longue à revenir pour certains, environ 85 % des clients y avaient de nouveau accès après 72 heures. Moins de six jours après les orages, 95 % des foyers touchés par les pannes étaient raccordés.

Néanmoins, cette mobilisation majeure a entraîné le report de travaux, «ce qui aura une incidence sur certaines interventions ainsi que sur les délais de raccordement de nouvelles installations au cours des prochaines semaines», a indiqué Hydro-Québec dans un communiqué.

L'Ontario, également durement touché par cette même tempête, a essuyé des coûts estimés entre 25 et 30 millions de dollars. Le mauvais temps a causé la mort de 11 personnes, principalement en Ontario.

Avec des informations de la Presse canadienne