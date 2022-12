Les amateurs de sports de glisse ont de quoi se réjouir: d'importantes quantités de neige ont commencé à recouvrir une bonne partie du sud du Québec vendredi.

Environnement Canada prévoit essentiellement des accumulations de neige pouvant atteindre de 15 à 25 centimètres d'ici samedi après-midi pour plusieurs régions de la province.

Le système qui soufflera sur le sud québécois présente des caractéristiques d'une bordée de neige plutôt que celles d'une tempête, précise le météorologue à l'agence fédérale Jean-Philippe Bégin.

«Pour parler d'une tempête de neige, on recherche plus spécifiquement des vents beaucoup plus forts et une accumulation de neige sur une plus courte période», explique-t-il en entrevue à La Presse Canadienne.

Ce qui est attendu actuellement est environ 15 centimètres sur une période de 24 à 36 heures, et des rafales de 40 à 50 km/h.

Néanmoins, ces précipitations, provenant d'une dépression remontant la côte est américaine, invitent à la prudence sur les routes et risquent de rester bien au sol.

«C'est une neige qui devrait survivre jusqu'à Noël, envisage M. Bégin. On surveille pour la fin de la semaine prochaine un autre système qui pourrait nous apporter de la neige.»

Et si du temps doux devait venir s'immiscer entre-temps, le tapis blanc restera tout de même en place, assure le météorologue.

Vendredi, les premiers flocons ont commencé à tomber au cours de la nuit en Outaouais. Dans cette région, les accumulations pourraient atteindre entre 20 et 30 centimètres, tout comme dans certains secteurs de la Montérégie et de l'Estrie près de la frontière américaine.

À Montréal, les précipitations de neige ont débuté tôt ce matin. Le système devrait progresser lentement vers le centre de la province et la Capitale-Nationale. Dans ces régions, le plus gros tombera samedi dans la journée.

M. Bégin explique que le système qui balaie présentement le Québec comporte deux épisodes.

Après une première vague de neige en avant-midi, l'intensité des précipitations se calmera en après-midi, pour ensuite reprendre de plus belle ce soir et cette nuit, indique le météorologue.

Celui-ci invite par ailleurs les automobilistes à adapter leur conduite en réduisant la vitesse et en prévoyant plus de temps pour leurs déplacements.