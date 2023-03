Une tempête hivernale a entraîné mardi la fermeture de centaines d'écoles et l'annulation de centaines de vols dans le nord-est des États-Unis, en plus de causer des milliers de pannes de courant.

La tempête affectait plusieurs secteurs de la Nouvelle-Angleterre, le nord de l'État de New York, le nord-est de la Pennsylvanie et le nord du New Jersey. Des accumulations de neige allant de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres sont attendues d'ici à mercredi soir, selon les régions.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a prévenu que certaines municipalités pourraient être ensevelies sous les flocons, tandis que d'autres pourraient ne recevoir que de la pluie.

Quelque 400 vols avaient été annulés en milieu de journée mardi, selon le site FlightAware, principalement dans les régions de New York et de Boston.

À Syracuse, dans l'État de New York, un avion du transporteur Delta Air Lines a glissé hors de la piste en tentant de décoller. Personne n'a été blessé, mais une soixantaine de passagers ont dû être évacués en attendant de pouvoir poursuivre leur voyage.

Le Service national de météorologie des États-Unis a indiqué qu'il tombait au moins cinq centimètres de neige par heure dans quelques régions de l'État de New York.

Environ 100 000 clients étaient privés de courant dans cet État mardi midi, selon le site poweroutage.us. On rapportait aussi environ 65 000 pannes au New Hampshire et au Massachusetts. Quelque 35 000 clients étaient dans le noir au Vermont.

Il tombait un mélange de pluie et de neige à travers la Nouvelle-Angleterre, et le vent commençait à s'intensifier. Des rafales de 80 kilomètres/heure étaient prédites à Long Island et dans le sud du Connecticut.

Plus de 70 municipalités du New Hampshire ont remis à plus tard des élections locales prévues mardi. La police de l'État a indiqué avoir été appelée sur les lieux d'environ 120 accidents en milieu de journée. L'autoroute 93, la principale artère nord-sud du New Hampshire, a été fermée dans la région de Londonderry vers 12 h 30 après que des fils électriques soient tombés au sol.

La tempête devrait durer jusqu'à mercredi. Le Service national de météorologie prédit qu'il pourrait tomber jusqu'à 45 centimètres de neige en altitude au Massachusetts et une soixantaine dans les monts du sud-ouest du New Hampshire. Une trentaine de centimètres sont possibles à Augusta, dans le Maine.

On rapportait déjà quelque 50 centimètres de neige dans les monts Catskills, dans l'État de New York.