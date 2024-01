Une nouvelle tempête hivernale pourrait s'abattre sur le Québec mercredi, selon les prévisions d'Environnement et Changement climatique Canada.

«De la neige, du vent, et de la poudrerie pourraient affecter l'est du Québec», prévient ECCC dans une publication sur le réseau social X.

Sur sa page Web, Environnement Canada précise, dans un bulletin météorologique spécial, que «l'accumulation rapide de neige et la visibilité réduite dans la poudrerie pourraient rendre les déplacements difficiles dans certains endroits».

«Cette neige sera causée par une dépression provenant de la côte-est américaine qui traversera les provinces maritimes», ajoute-t-on.

Le bulletin météorologique spécial émis par Environnement et Changement climatique Canada lundi avant-midi visait, notamment, les secteurs d'Amqui, de Matapédia et de Matane au Bas-Saint-Laurent ainsi que les secteurs d'Anticosti, Blanc-Sablon, Chevery, Minganie et Natashquan.

Joint au téléphone par Noovo Info, le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault, précise que certaines régions, particulièrement en Gaspésie et en Basse-Côte-Nord pourraient recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige.

«Ça pourrait déborder un peu vers Havre-Saint-Pierre et limite vers Rimouski, sans plus», ajoute M. Legault.

Cette nouvelle bordée de neige ne devrait donc pas trop affecter les autres régions alors que, par exemple, 2 à 3 centimètres de neige sont attendus pour Montréal et de 5 à 10 centimètres pour l'Estrie.

Simon Legault ajoute que le Québec est maintenant bien ancré dans l'hiver et qu'il faut s'attendre à du temps froid pour la fin de la semaine et le week-end.

«On entre dans une période froide, pas extrêmement froide, avec du soleil assez présent. On va pouvoir profiter du temps hivernal, notamment pour les activités extérieures», affirme-t-il.

ECCC a aussi fait savoir, dans un résumé préliminaire publié sur les médias sociaux, que des accumulations autour de 5 centimètres de neige ont été observées au cours de la journée de dimanche alors que des bandes d'averses de neige fortes et de la poudrerie ont occasionné des visibilités réduites à nulles sur plusieurs régions du sud et du centre de la province. ECC note également des rafales de 60 à 70 kilomètres à l'heure pour la journée de dimanche.

Samedi dernier, une autre tempête hivernale a traversé le Québec et a laissé jusqu'à 40 centimètres de neige sur son passage à certains endroits, notamment dans les Laurentides. Selon Environnement Canada, entre 5 et 13 centimètres de neige sont tombés à Montréal. De son côté, Laval avait reçu de 15 à 20 centimètres de neige en après-midi.

Quelques jours plus tôt, soit mercredi (10 janvier 2024), le Québec recevait aussi de la neige et de la pluie verglaçante en plus de forts vents. Le cocktail météo avait alors forcé la fermeture de certaines écoles et provoqué plusieurs pannes de courant à travers le Québec, principalement en Estrie. Dans son bilan de l'événement, Environnement et Changement climatique Canada indique qu'il est alors tombé entre 10 et 60 centimètres de neige sur les régions du Québec, soit, par exemple, 60 centimètres de neige pour le Massif de Charlevoix, 44 centimètres de neige à Shawinigan, 40 centimètres de neige à Sainte-Lucie-des-Laurentides, 40 centimètres aussi à Gaspé et 36 centimètres de neige à Saint-Félicien.