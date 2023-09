Une tempête qui se rapproche de la côte est des États-Unis va provoquer des conditions de tempête tropicale en Caroline du Nord vendredi, a prévenu le Centre national des ouragans des États-Unis.

La tempête se trouvait tôt vendredi au large des côtes de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord, avec des vents soutenus de 85 kilomètres/heure. Une alerte aux ondes de tempête était en vigueur, avec des ondes de 0,9 à 1,5 mètre prévues pour certaines parties de la Caroline du Nord, a indiqué le centre.

La tempête se trouvait vendredi à environ 400 kilomètres à l'est de Charleston, en Caroline du Sud, et à environ 320 kilomètres au sud du cap Hatteras, en Caroline du Nord. Elle glissait vers le nord à environ 19 kilomètres/heure, a indiqué le centre.

Des précipitations de 7,5 à 13 centimètres, avec des quantités localisées pouvant atteindre 18 centimètres, sont attendues dans l'est de la Caroline du Nord et dans le sud-est de la Virginie jusqu'à samedi, a précisé le centre.

Bien que le système ait la force d'une tempête tropicale, il n'avait pas encore reçu de nom et le centre le désignait toujours comme le cyclone tropical potentiel 16 vendredi matin. Le centre des ouragans définit un cyclone tropical potentiel comme une perturbation présentant une menace de tempête tropicale ou d'ouragan sur les terres dans les 48 heures.

La météorologue Maria Torres, la responsable des affaires publiques du centre basé à Miami, a déclaré que les habitants de la côte atlantique devaient surveiller la progression de la tempête, rassembler des provisions et se préparer à son arrivée.

«Cette tempête apportera des vents de force tempête tropicale et des ondes de tempête, ainsi que des vents violents sur la côte est pendant le week-end, principalement du sud-est aux États du centre du littoral atlantique», a-t-elle expliqué à l'Associated Press.

L'alerte à la tempête tropicale est en vigueur de Cape Fear, en Caroline du Nord, à Fenwick Island, dans le Delaware. Elle inclut également la baie de Chesapeake au sud de North Beach, le Potomac à marée au sud de Cobb Island et les bras de mer d'Albemarle et de Pamlico. Des alertes aux ondes de tempête étaient en vigueur dans toute la région, a indiqué le centre des ouragans.

Les responsables de la gestion des urgences de la Virginie ont mis en garde contre les fortes pluies, les vents violents et les inondations dans les prochains jours.

Le département de la gestion des urgences de la Virginie a indiqué sur les médias sociaux jeudi que les responsables se coordonnent avec les bureaux des services météorologiques locaux pour surveiller le système qui se développe au large de la côte. Les autorités ont appelé les habitants à se préparer à la tempête et à ses impacts sur la région tout au long du week-end.

Des terrains de camping ont été fermés dans la région de Cape Hatteras et plusieurs traversiers ont interrompu leurs liaisons en Caroline du Nord. Des écoles de la Caroline du Nord et de la Virginie ont annoncé leur intention de renvoyer les élèves à la maison plus tôt vendredi, en plus d'annuler les activités prévues en soirée et en fin de semaine.

La régate Hampton Cup a été annulée en Virginie en raison du mauvais temps.

La garde-côtière des États-Unis a fermé les ports de Wilmington et de Morehead City, en Caroline du Nord. D'autres fermetures sont attendues au cours des prochaines heures, notamment dans la région de la baie de Chesapeake Bay.

Le service de gestion des urgences de la Caroline du Nord a prévenu que de fortes houles provenant du lointain ouragan Nigel atteindraient également la côte de l'État jeudi, augmentant ainsi le risque de courant de retour. La combinaison de ces houles et du système de basse pression pourrait entraîner une submersion supplémentaire de l'océan, l'érosion des plages et des inondations côtières.

Le Centre des ouragans a indiqué qu'une onde de tempête de 0,6 à 1,2 mètre était attendue.

Une alerte aux ondes de tempête était en vigueur de Duck, en Caroline du Nord, à Chincoteague, en Virginie, y compris la baie de Chesapeake au sud de Windmill Point, ainsi que pour la rivière Neuse, la rivière Pamlico et certaines parties du détroit de Pamlico.

Une veille d'ondes de tempête a également été émise de Surf City, en Caroline du Nord, à Duck, dans le même État, ainsi que de la baie de Chesapeake au nord de Windmill Point à Smith Point, du Potomac à marée au sud de Colonial Beach et d'Albemarle et du reste du détroit de Pamlico.