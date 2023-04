Une tornade qui a touché terre tôt mercredi dans le sud-est du Missouri a fait plusieurs victimes.

La catastrophe s'est produite entre 3h30 et 4h, heure locale, dans le comté de Bollinger, à environ 80 kilomètres au sud de St. Louis. Un porte-parole de la police locale a fait état de «plusieurs blessés et plusieurs morts», sans donner plus de détails.

À lire également:

Le sergent Clark Parrott a ajouté que les dégâts matériels sont considérables. Plusieurs agences participent aux opérations de secours, mais leurs progrès sont ralentis par les débris qu'ils doivent dégager pour rejoindre la zone sinistrée, a-t-il ajouté.

Le Centre de prédiction des tempêtes des États-Unis avait précédemment indiqué que quelque 40 millions de personnes étaient menacées par le mauvais temps, notamment à Chicago, Indianapolis, Détroit et Memphis.

La menace la plus importante s'étirait de la partie inférieure du Michigan jusqu'au bas de la vallée de l'Ohio et la région du mid-South. Des tempêtes balayaient mercredi matin les monts Ozarks dans le nord de l'Arkansas et le sud du Missouri.

Plusieurs écoles de Little Rock, dans l'Arkansas, ont fermé leurs portes mercredi en raison des intempéries.

Au moins deux tornades avaient frappé l'Illinois mardi, dont une qui a touché terre au sud-ouest de Chicago.

On ne rapporte pas de blessés pour le moment, mais des images diffusées par les médias locaux montrent que des bâtiments ont été endommagés.

Plus tôt pendant la journée, la région de Quad Cities, dans l'Iowa et l'Illinois, avait été balayée par des vents de 145 kilomètres/heure et martelée par des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Plusieurs arbres ont été déracinés et des structures abîmées.

Le nord de l'Illinois a vu mardi des vents de 120 ou 130 kilomètres/heure et des grêlons d'un diamètre de cinq à huit centimètres. Des semi-remorques ont été renversés par le vent.

Un avertissement de blizzard est en vigueur pour presque la totalité du Dakota du Nord et la majeure portion du Dakota du Sud, au moins jusqu'à mercredi soir. Un avertissement de tempête hivernale couvre le nord du Minnesota.