Un phénomène «incroyablement rare» appelé un tourbillon de feu ou, «tornade» de feu a été capté en vidéo par les équipes au sol intervenant sur un incendie destructeur la semaine dernière, selon le service des incendies de la Colombie-Britannique.

Tôt le matin du 17 août, une baisse soudaine de la température après une vague de chaleur combinée à des vents violents a provoqué un phénomène rarement observé dans la province, dans l'incendie de Downton Lake.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

La vidéo du vortex a été publiée en ligne mardi, avec une explication.

«La combinaison d'une forte intensité d'incendie, de vents forts et d'instabilité de la masse d'air a donné naissance à un tourbillon de feu (également connu sous le nom de tornade de feu) au-dessus du lac Gun. Les tourbillons de feu sont des colonnes verticalement orientées de gaz et de flammes en rotation intense», indique le fil de Twitter du BCWS.

