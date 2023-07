Aucune accusation ne sera déposée à la suite d'une brève enquête sur l'altercation impliquant la célèbre chanteuse Britney Spears et la potentielle future vedette de la NBA Victor Wembanyama, ont déclaré vendredi les services de police de Las Vegas.

Spears a affirmé avoir été frappée par un membre de l’équipe de sécurité du joueur des Spurs de San Antonio alors qu'elle essayait de s'approcher de ce dernier dans un casino de Las Vegas, mercredi soir. Wembanyama a mentionné qu'une personne - on lui a dit plus tard que c'était la chanteuse - l'a attrapé par-derrière.

Cependant, le service de police métropolitain de Las Vegas a révélé vendredi que Spears s'était involontairement «frappée au visage» lorsqu'une personne a repoussé sa main tendue vers Wembanyama. Dans son enquête, désormais terminée, la police a déterminé que l'agent de sécurité n'avait pas fait usage de force ou de violence de manière volontaire ou illégale contre Spears. Aucune arrestation n'a été effectuée et personne n'a été verbalisé, selon le rapport.

🚨 Video footage of Britney Spears getting struck in the face by Victor Wembanyama’s security guard after she tapped him on the shoulder to ask for a photo (TMZ) pic.twitter.com/wKff54mhkN