Cinq jours après qu'une tempête hivernale a balayé le Québec, une vingtaine de milliers de clients d'Hydro-Québec étaient toujours sans électricité.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News avec de l'information de La Presse canadienne.

Vers 9h le 28 décembre, la société d'État rapportait qu'un peu plus de 19 000 de ses abonnés n'avaient pas encore retrouvé le courant.

Cependant, la société d'État a déclaré plus tôt cette semaine que la majorité des ménages privés d'électricité depuis la tempête du 23 décembre devrait être branchés à nouveau d'ici mercredi.



Quant au reste des Québécois qui sont toujours sans électricité, la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, a déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir d’échéancier exact pour le rétablissement du courant pour tout le monde puisque plusieurs pannes ont eu lieu dans des endroits éloignés et concernent un petit nombre de clients en même temps.

Il y a encore 20 000 clients en panne à travers le Québec ce matin. Nous poursuivons nos efforts de rétablissement avec 1200 employé(e)s sur le terrain. La grande majorité des équipes est affectée dans les secteurs les plus critiques. pic.twitter.com/GAgkeayXff — Hydro-Québec (@hydroquebec) December 28, 2022

À lire également | Pannes d'électricité: Hydro-Québec tente de «rétablir le courant le plus rapidement possible»

La PDG a ajouté que ses équipes rétabliront le courant de manière «chirurgicale» dans les zones plus délicates, utilisant parfois des motoneiges et des raquettes pour terminer leur travail.

Sur les 1100 pannes de mercredi matin, les régions comptant le plus grand nombre de clients sans électricité demeurent la région de Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.

Un peu plus de 5700 des clients sans électricité étaient dans la région de la Capitale-Nationale et un peu plus de 5000 autres dans la région de la Côte-Nord. Il y en avait un peu plus de 2500 au Saguenay—Lac-Saint-Jean et près de 2000 dans chacune des régions des Laurentides et de la Mauricie.

À un moment ou à un autre au cours des derniers jours, plus de 670 000 clients étaient sans électricité, selon Mme Brochu. Au pire de la tempête, plus de 380 000 clients n'avaient pas d'électricité en même temps.

Augmentation des appels au sujet d'empoisonnements au monoxyde de carbone

Alors que les gens cherchent désespérément à chauffer leur maison, le service d'incendie de la ville de Québec a averti les résidents au cours de la fin de semaine de Noël de faire preuve de prudence après avoir remarqué une augmentation des appels au sujet d'un empoisonnement au monoxyde de carbone.

#PREVENTION | Plusieurs appels liés à des intoxications, mineures et majeures, au monoxyde de carbone

- Ne pas utiliser d’appareils à l’intérieur non conçus à cet effet

- Avoir des avertisseurs de fumée et monoxyde de carbone à batterieshttps://t.co/v72o2Q8uCs pic.twitter.com/UbmdRVhTQ3 — Service incendie de la Ville de Québec (@SPCIQ) December 25, 2022

Alexandre Lajoie, un porte-parole des services d'incendie, a déclaré avoir reçu au moins 10 appels concernant une intoxication au CO depuis jeudi dernier liés à des appareils de chauffage au propane.

«Ce que nous demandons aux gens de faire, c'est simplement de s'assurer qu'ils utilisent des appareils de chauffage [à l'intérieur] qui sont faits pour cela», a déclaré Lajoie dans une entrevue mardi.

«Ils doivent donc suivre les recommandations du fabricant. Le plus important [chose] est d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone.»

Les résidents sont invités à utiliser des détecteurs de CO à piles pour être avertis du gaz, connu comme un tueur silencieux car il n'a pas d'odeur et peut passer inaperçu.

Les symptômes d'intoxication comprennent des nausées, des maux de tête, de la fatigue, des vomissements et une perte de conscience.

L'inhalation de monoxyde de carbone peut être mortelle selon la concentration dans l'air et la durée pendant laquelle une personne y a été exposée.

M. Lajoie a ajouté que les résidents devraient aussi vérifier que leurs avertisseurs de fumée fonctionnent après qu'un décès a été signalé samedi pendant la tempête en raison d'un incendie qui aurait été déclenché par une bougie allumée.