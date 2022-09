Vingt-cinq pompiers de Montréal ont été honorés au Monument national des pompiers morts en service à Ottawa, le 11 septembre. Un hommage particulier a été rendu au pompier Pierre Lacroix, qui a tragiquement perdu la vie lors d'une tentative de sauvetage dans les Rapides de Lachine, en octobre 2021.

Les pompiers verront leurs noms inscrits sur le Monument national des pompiers morts en service, situé sur les plaines LeBreton, dans la capitale fédérale.

«Tous les pompiers de Montréal ont encore la mort dans l'âme, à la seule pensée de ce confrère hautement estimé, engendrée par le décès tragique de l'un des leurs», a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal (APM), Chris Ross.

Pour ce dernier, le sacrifice du pompier Lacroix, au péril de sa vie, restera à jamais dans la mémoire des pompiers montréalais pour qui le sacrifice de leur vie fait partie des risques du métier dans lequel ils se sont engagés.

«Ces pompiers qui ont donné leurs vies pour la protection et la sécurité des citoyens demeureront nos héros au quotidien, et leur mémoire restera à jamais gravée dans celle de la famille des pompiers autant que dans celle de l'opinion populaire et des citoyens qu'ils ont desservis en toute connaissance de cause», a poursuivi M. Ross.

Voici les pompiers qui ont été commémorés lors de cet événement: le capitaine Jacques Auger, le capitaine André Bertrand, le capitaine Serge Buron, le lieutenant Marcel Champagne, le pompier Marcel Charbonneau, le pompier Raymond Charlebois, le lieutenant André Comeau, le capitaine Yvon Coupal - Capitaine, le lieutenant Jean-Guy Daigle, le lieutenant Rober Dupré, le capitaine Normand Granger, le lieutenant Denis Grégoire, le capitaine Arthur Guillaume, le pompier Roland Houle, le pompier Jean Fernand, le pompier Serge Lachapelle, le pompier Denis Lacombe, le pompier Pierre Lacroix, le pompier Pierre Léonard, le pompier Rémi Neveu, le pompier Joseph Ortuso, le capitaine Réal Rabeau, le pompier Marcel Riendeau, le lieutenant Gérald Riopel et le lieutenant Bernad Tremblay.

La cérémonie de commémoration s'est déroulée à Ottawa. | Crédits photo: Alexandre Dumas

De plus, 24 autres pompiers montréalais morts de cancers contractés dans l'exercice de leurs fonctions verront leurs noms inscrits sur le monument de la Fondation canadienne des Pompiers morts en Service. Le président de l'APM a souligné que la mort de ces pompiers a été de toute évidence attribuée à des cancers visiblement contractés en raison de leur exposition à diverses toxines.

«Dans tous les cas, tous les autres cancers, outre les neuf types de cancers reconnus comme maladies professionnelles, ne sont pas reconnus comme tels au Québec contrairement à l'Ontario et plusieurs autres provinces et territoires, comme maladies professionnelles», a-t-il renchéri. «Il est grand temps que le Québec fasse preuve de réalisme et de compassions en cette matière pour que les pompiers continuent d'exercer leur métier et protéger les citoyens.»

Cet événement se déroule lors du jour commémoratif national des pompiers. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également souligné le courage de ces personnes qui risquent leur vie pour les citoyens.

À tous les pompiers et pompières au Canada : merci de répondre à l’appel du devoir, d’affronter le danger et d’être là quand on a besoin de vous. En ce Jour commémoratif national des pompiers, on salue vos collègues disparus – et on est de tout cœur avec vous et leurs proches. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 11, 2022

