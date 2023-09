Une femme de l'Utah qui dispensait des conseils en matière de parentalité en ligne via une chaîne YouTube autrefois populaire a été arrêtée sous suspicion de maltraitance infantile aggravée après que son fils mal nourri s'est échappé par une fenêtre et s'est rendu chez un voisin pour demander de l'aide, ont déclaré les autorités.

Ruby Franke, dont la chaîne 8 Passengers - désormais désactivée - suivait sa famille, a été arrêtée mercredi soir dans la ville sud de l'Utah d'Ivins. Elle a été arrêtée alors qu'elle se trouvait au domicile de Jodi Hildebrandt, qui possède une entreprise de conseil où elle enseigne aux gens comment améliorer leur vie en étant honnête, responsable et humble, selon ses dires.

Ruby Franke est récemment apparue dans des vidéos YouTube aux côtés de Jodi Hildebrandt, publiées en ligne par l'entreprise de conseil de cette dernière, ConneXions Classroom.

Le fils de 12 ans de Ruby Franke a escaladé une fenêtre de la résidence de Jodi Hildebrandt à Ivins et s'est rendu chez un voisin mercredi matin pour demander de la nourriture et de l'eau, selon une déclaration sous serment déposée par un agent du département de la sécurité publique de Santa Clara-Ivins.

Le voisin a vu du ruban adhésif sur les chevilles et les poignets du garçon et a appelé les forces de l'ordre, selon la déclaration sous serment. Le garçon a été emmené à l'hôpital, où il a été placé en détention médicale «en raison de ses profondes lacérations causées par des liens en corde et de sa malnutrition», indiquent les archives d'arrestation.

La fille de 10 ans de Ruby Franke a été retrouvée mal nourrie dans la maison de Jodi Hildebrandt et a également été hospitalisée, ont déclaré les agents. Deux autres enfants de Ruby Franke étaient sous la garde des services de protection de l'enfance, selon la déclaration sous serment.

Ruby Franke et Jodi Hildebrandt ont toutes deux été arrêtées sous suspicion de deux chefs d'accusation de sévices graves envers un enfant, bien que des accusations n'aient pas encore été portées, selon les autorités.

Ruby Franke a demandé un avocat et n'a pas parlé aux agents, selon la déclaration sous serment. Cet avocat n'avait pas été identifié publiquement jeudi.

Un message vocal laissé à un numéro de téléphone figurant sous le nom du mari de Ruby Franke, afin de solliciter un commentaire sur son arrestation, a été renvoyé à son avocat, Randy S. Kester. Kester a déclaré qu'il représentait les intérêts de Kevin Franke pour maintenir ses enfants ensemble et sous sa garde, et qu'il ne pouvait pas commenter l'arrestation de Ruby Franke.

Un message vocal laissé au cabinet de conseil de Jodi Hildebrandt pour solliciter un commentaire jeudi n'a pas été retourné.

Un juge a accordé jeudi la demande du détective selon laquelle Ruby Franke devait être maintenue en détention provisoire. Le détective a cité «la gravité des blessures de ses deux enfants retrouvés dans la maison», et a déclaré au juge que le ministère des Services à l'enfance et à la famille avait pris en charge quatre enfants de Ruby Franke et que l'agent n'avait pas encore parlé à deux d'entre eux.

Bien que les enfants aient été retrouvés chez Jodi Hildebrandt, Franke avait été vue dans une vidéo YouTube tournée chez Jodi Hildebrandt et publiée deux jours plus tôt, ce qui indique que Ruby Franke était présente à la résidence et était au courant des sévices, de la malnutrition et de la négligence, indiquent les archives d'arrestation.

Jodi Hildebrandt s'est également vu refuser une libération sous caution, selon les dossiers du tribunal.