Unifor a annoncé lundi avoir conclu un accord de principe avec Stellantis, mettant fin à un bref débrayage chez le constructeur automobile, tandis qu'il vient de conclure le troisième et dernier accord avec un constructeur automobile des «trois grands» de Detroit.

Plus de 8200 travailleurs représentés par Unifor ont débrayé dans les installations de Stellantis au Canada après que les deux parties n'eurent pas réussi à parvenir à un accord avant la date limite de dimanche. Cependant, le syndicat et l'entreprise ont continué à négocier toute la nuit.

Le syndicat a déclaré que même si la grève a été brève, il s'agissait d'un «acte important de solidarité et de détermination».

«Cela a démontré la force de notre syndicat et a donné à votre équipe de négociation les moyens de parvenir à une entente de principe qui répond à la fois aux principales revendications économiques énoncées dans l'accord type du syndicat et à nos revendications spécifiques à Stellantis», peut-on lire dans une déclaration commune de la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, du président de la négociation principale de Stellantis, James Stewart et du vice-président par intérim de la négociation principale de Stellantis, Vito Beato.

L'entente avec le constructeur automobile de marques telles que Fiat et Jeep intervient après qu'Unifor eut conclu des accords antérieurs avec Ford Motor et General Motors. Une grève des membres d'Unifor chez GM a également duré moins d'une journée.

Mark Stewart, directeur opérationnel de Stellantis Amérique du Nord, s'est dit fier des équipes de négociation et reconnaissant pour leur engagement.

«Une fois ratifié, cet accord récompensera nos 8000 employés représentés et protégera la santé à long terme de nos opérations canadiennes», a-t-il soutenu.

L'accord de principe couvre les travailleurs des usines d'assemblage de Windsor, en Ontario, et de Brampton, en Ontario, d'une usine de moulage à Toronto et des centres de distribution de pièces à Mississauga, en Ontario, et à Red Deer, en Alberta.

Unifor cherchait à ce que le constructeur automobile accepte les mêmes conditions économiques fondamentales que celles conclues par le syndicat avec Ford et GM,souhaitait obtenir des détails de Stellantis sur ses projets de véhicules électriques pour ses usines canadiennes.

Le syndicat a déclaré lundi que l'accord avec Stellantis suit l'accord type, en augmentant le salaire horaire de base de près de 20 % pour les travailleurs de production et de 25 % pour les métiers spécialisés pendant la durée de l'accord de trois ans.

En outre, l'accord type comprend des améliorations à tous les régimes de retraite, deux nouveaux congés payés supplémentaires ainsi que d'autres améliorations.

Aux États-Unis, Stellantis a été témoin d'une escalade de grèves au cours des six dernières semaines de la part des membres du United Auto Workers dans ses usines, mais l'entreprise a conclu un accord de principe avec le syndicat samedi.