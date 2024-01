La société américaine de livraison de colis UPS a annoncé la suppression d'environ 12 000 emplois et l'étude d'options stratégiques pour son activité de courtage de chargements de camions Coyote.

L'an dernier, les membres du syndicat chez UPS ont voté en faveur d'un accord de principe, mettant un terme définitif à des négociations collectives controversées qui menaçaient de perturber les livraisons de colis pour des millions d'entreprises et de ménages à travers les États-Unis.



Lors d'une conférence téléphonique mardi matin, la cheffe de la direction de l'entreprise, Carol Tome, a fait valoir qu'en réduisant les effectifs de l'entreprise, UPS réaliserait 1 milliard $ US d'économies.

«Nous allons adapter notre organisation à notre stratégie et aligner nos ressources sur ce qui est extrêmement important», a indiqué Mme Tome.

Elle a également annoncé que UPS reviendrait cette année à une politique consistant à ramener ses employés au bureau cinq jours par semaine.

United Parcel Service (UPS) prévoit un chiffre d'affaires pour 2024 compris entre environ 92 milliards $ US et 94,5 milliards $ US.

Les analystes interrogés par FactSet prévoient pour leur part un chiffre d'affaires de 95,51 milliards $ US.

UPS a également enregistré un chiffre d'affaires de 24,92 milliards $ US au quatrième trimestre, en dessous des estimations des analystes de 25,31 milliards $ US et en baisse de 7,8 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice pour le trimestre terminé en décembre a diminué de plus de moitié, passant de 3,45 milliards $ US, ou 3,96 $ US par action, à 1,61 milliard $ US, ou 1,87 $ US par action. Sur une base ajustée, le bénéfice trimestriel par action s'est élevé à 2,47 $ US, soit 1 cent US au-dessus de l'estimation moyenne de FactSet.

Le conseil d'administration de la société a approuvé une augmentation de 1 cent US de son dividende trimestriel à 1,63 $ US par action, payable le 8 mars aux actionnaires inscrits le 20 février.