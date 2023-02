Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce le lancement d'un nouvel outil d'information destiné à fournir à la population un portrait plus précis de la situation dans les urgences des hôpitaux du Québec.

L’outil est encore en phase de rodage, selon ce que le ministre signale dans un communiqué. Néanmoins, certains indicateurs sont déjà disponibles au Québec.ca/SituationUrgences.

Pour chaque établissement, les patients peuvent connaître le nombre de personnes à l'urgence ou qui attendent de voir un médecin, la durée moyenne de séjour pour un patient en salle d'attente ou sur une civière. La population pourra aussi connaître le taux d'occupation des civières.

Voyez le reportage de Fanny Lachance-Paquette sur ce sujet dans la vidéo.

Le délai d'attente moyen avant de voir un médecin s'ajoutera dans quelques semaines à titre d'indicateur complémentaire pour informer la population, ainsi que le délai d'attente au 811.

Les données seront mises à jour à chaque heure, à l'exception des durées moyennes de séjour, qui le seront sur une base quotidienne.

Christian Dubé estime que les données permettront aux Québécois de se faire une idée sur la situation dans les urgences de leur région et sur les alternatives qui s'offrent à eux, comme la prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé.

«Je suis fier du travail de tous nos intervenants et des résultats que nous observons depuis la création de la cellule de crise. Les succès rencontrés par cette équipe, en plus de la collaboration de la population, nous démontrent qu'on réalise, semaine après semaine, les objectifs de notre Plan santé. Ces succès nous encouragent dans l'exécution de notre vision. De nombreux efforts sont encore à faire pour améliorer la situation de manière durable, mais je demeure persuadé que nous sommes sur la bonne voie», a affirmé Christian Dubé, ministre de la Santé, via un communiqué.

L’Association des médecins d’urgence du Québec estime que l’accès à plus d’informations sur la situation dans les départements des urgences des centres hospitaliers du Québec est gagnant pour tout le monde.

Malgré le fait que la situation peut évoluer très rapidement, «ça donne un portrait un peu plus global de la situation pour les équipes aussi. On va être capable d’analyser» les tendances, a soutenu la présidente de l’association, Dre Judy Morris.

À lire également :

Des retombées positives

Par ailleurs, le ministre de la Santé affirme que suite à la mise en place de la cellule de crise et de l'implantation de nouvelles mesures destinées à diminuer la pression sur les urgences, la situation commence à montrer des signes d'amélioration.

Il affirme que plusieurs résultats concrets ont pu être constatés au cours des dernières semaines, mais que la situation demeure précaire.

«Par exemple, on a relevé qu'entre le 4 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, le nombre de visites ambulatoires, soit le nombre de personnes qui arrivent par leurs propres moyens à l'urgence et non en ambulance, est passé de plus de 7 500 à 5 600 quotidiennement. L'attente moyenne avant de voir un médecin est pour sa part passée de 3 h 12 à 2 h 16», peut-on lire dans un communiqué acheminé aux médias.

Avec des informations de Fanny Lachance-Paquette, Noovo Info.