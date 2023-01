Les avocats d'Usain Bolt, l'un des plus grands sprinters de l'histoire, ont dit mercredi que plus de 12,7 millions $ US manquaient au compte de l'athlète auprès d'une société d'investissement privé en Jamaïque, sur laquelle les autorités enquêtent.

L'avocat Linton P. Gordon a fourni à l'Associated Press une copie de la lettre envoyée à Stocks & Securities Limited, demandant à ce que l'argent soit retourné.

À lire également:

Gordon a dit que le compte de Bolt avait auparavant 12,8 millions $, mais ne montre maintenant que 12 000 dollars.

Les avocats menacent d'intenter des poursuites civiles et criminelles si l'argent n'est pas retourné d'ici 10 jours.

Stocks & Securities Limited n'a pas immédiatement répondu à une demande d'entrevue. Sur son siteinternet, la compagnie a demandé à ce que ses clients adressent toute demande urgente à la Jamaica's Financial Services Commission, elle qui enquête sur la compagnie.

La compagnie a indiqué qu'elle a découvert la fraude plus tôt ce mois-ci, et que plusieurs clients pourraient s'être fait voler des millions de dollars.

Bolt a annoncé sa retraite en 2017. Le Jamaïcain possède les records du monde aux 100 m, 200 m et au relais 4x100 m.